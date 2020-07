Mundo Deportivo schuift Kluivert naar voren als opvolger van Setién

Quique Setién staat onder grote druk als trainer van Barcelona en Spaanse media houden rekening met ontslag. Als eventuele opvolger wordt Patrick Kluivert naar voren geschoven door Mundo Deportivo. Volgens de krant staat de oud-spits er goed op bij de Barcelona-selectie en zou hij een uitstekende kandidaat zijn om de nieuwe trainer te worden van de Catalanen. Kluivert zou op korte termijn moeten instappen om het seizoen in de Champions League tot een goed einde te brengen.

Real Madrid werd donderdag voor de 34ste keer landskampioen, terwijl Barcelona op eigen veld met 1-2 verloor van Osasuna. Een dag later volgde crisisoverleg en naar verluidt heeft de club besloten om Setién vooralsnog niet te ontslaan. Hij zit zondag op de bank tegen Alavés en ook tegen Napoli in de Champions League is de verwachting dat Setién nog langs de lijn staat. Volgens Spaanse media is de kans echter aanwezig dat er in aanloop naar het duel met Napoli afscheid wordt genomen van de huidige trainer. Xavi werd in de wandelgangen genoemd als eventuele opvolger en nu lijkt ook Kluivert in beeld. De 44-jarige Nederlander is al werkzaam bij Barcelona als hoofd jeugdopleiding.

Vanwege zijn rijke verleden als voetballer bij onder meer Ajax, AC Milan en Barcelona heeft Kluivert de nodige waardering vanuit de kleedkamer van Barça. Mundo Deportivo noemt Kluivert ‘de Zinédine Zidane van Barcelona’. De Franse trainer was eerder werkzaam in de jeugd van Real Madrid en beleefde vervolgens grootse successen als eindverantwoordelijke van de Koninklijke. Eenzelfde rol voorziet de krant voor Kluivert bij Barcelona: “Kijk naar het DNA van Kluivert: hij is honderd procent Barça”, zo klinkt het. Kluivert zou volgens het dagblad de leider op de bank kunnen zijn die de club momenteel mist.

Gewezen wordt naar het verleden van Kluivert als speler van Barcelona, waardoor hij precies weet wat er gevraagd wordt bij de club. Hij kan derhalve rekenen op de steun van de huidige selectie, waarmee hij een goede band onderhoudt. “Hij kent de jonge talenten als geen ander. Hij ontfermde zich over Ansu Fati, wiens verhaal vergelijkbaar is met die van hemzelf bij Ajax”, zo schrijft de Catalaanse sportkrant. De verwachting is bovendien dat Kluivert Frenkie de Jong beter kan laten spelen: “Kluivert heeft een belangrijke rol gespeeld bij de aanpassing van De Jong in Spanje. Hij weet als geen ander welke positie op het veld het beste is voor de Nederlander.”

Wat volgens de krant ook in het voordeel spreekt van Kluivert, is het feit dat hij zich kan uiten in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans en Portugees. Mede daardoor zou hij de blessuregevoelige Ousmane Dembélé weer aan de praat kunnen krijgen. Het besluit over een eventuele aanstelling van Kluivert ligt in de handen van voorzitter Josep Maria Bartomeu. “Het klopt dat hij als hoofdtrainer nog geen ervaring heeft. Maar dat hadden Zidane en Guardiola ook niet”, zo besluit de krant.