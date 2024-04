Patrick Kluivert onthult werkelijke reden voor bliksemvertrek uit Turkije

Patrick Kluivert heeft duiding gegeven wat betreft zijn plotse vertrek bij Adana Demirspor aan het einde van 2023. De Nederlandse trainer stond pas enkele maanden aan het roer bij de Turkse club en presteerde verdienstelijk, maar afgelopen december kwam er al snel een einde aan het dienstverband. Bij Rondo onthult Kluivert de reden voor het vertrek: hij en zijn staf kregen geen salaris uitbetaald.

Aan tafel bij het Ziggo-programma wordt de oud-spits gevraagd naar zijn afscheid bij Adana Demirspor. "We hebben het contract in principe gezamenlijk ontbonden", begint Kluivert zijn verhaal.

Op het moment dat Kluivert vertrok bij de Süper Lig-club stond de ploeg op een verdienstelijke vierde plek in de competitie. "We waren goed bezig, we hadden goede resultaten. Maar we kregen ons salaris niet."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Oké, één maand geen salaris, twee maand geen salaris, drie maand geen salaris", vervolgt de momenteel transfervrije coach. "Op een gegeven moment dacht ik: we werken goed, de resultaten zijn top. Maar we krijgen niet betaald."

"En op een gegeven moment begonnen ook de spelers te klagen. Het kreeg ook in de voorbereidingen en op trainingen de overhand te nemen dat zij niet betaald werden. Niemand werd betaald."

Het uitblijven van salaris was voor Kluivert niet direct een reden om weg te willen bij Adana Demirspor. "Ik kon wel een tijdje zonder, maar mijn staf moest ook gewoon dingen betalen. Spelers kregen ook het gevoel van: 'het gaat goed, waarom worden we niet betaald?'. Dat begon een beetje de overhand te nemen."

Uiteindelijk kreeg Kluivert in december 2023 van de technisch directeur te horen dat Adana Demirspor niet met hem verder wilde en ook de trainer zelf stond tegen die tijd bepaald niet onwelwillend tegenover een vertrek. Kluivert werd verweten de controle over de kleedkamer te zijn kwijtgeraakt, maar kon zich niet vinden in die boodschap. "Want we stonden vierde."