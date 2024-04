Open sollicitatie van Patrick Kluivert: ‘Tuurlijk kan ik Ajax helpen’

Patrick Kluivert staat ervoor open om hoofdtrainer of 'transferman' te worden bij Ajax, zo vertelt de oud-spits bij Rondo van Ziggo. Kluivert is transfervrij sinds zijn vertrek bij Adana Demirspor aan het einde van 2023. Tot dusver sprak hij nog niet met Ajax, zo geeft hij aan.

"Ik zit hier niet om nu een vacature op te eisen", zegt Kluivert als hij gevraagd wordt naar een mogelijk dienstverband in de Johan Cruijff ArenA. "Het doet natuurlijk wel pijn om je club zo te zien."

"Wie weet, wie weet. Ik heb nog met niemand gesproken", is de oud-international duidelijk. "Tuurlijk kan ik Ajax helpen. Ik ben zeker een Ajax-man." Khalid Boulahrouz vraagt zich af waarom Kluivert nog niet gepolst is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Dat is een goede vraag, dat vraag ik mezelf ook af", reageert hij. Ruud Gullit weet nog een naam van mogelijk geschikte kandidaat. "Het is hetzelfde als met Clarence Seedorf."

"Die heeft gesolliciteerd, een brief geschreven en geen antwoord gehad. Helemaal niks. Wat ik vervelend vind... Als zij (Kluivert en Seedorf, red.) in het buitenland komen, gaan er deuren open voor ze. Waar ze ook komen. Maar in Nederland..."

Presentator Wytse van der Goot vraagt Kluivert vervolgens of hij 'erkenning mist in Nederland'. "Ik mis helemaal niks", reageert de ex-speler van onder meer Ajax en FC Barcelona. "Ik ben ook niet op zoek naar erkenning. Ik weet wat ik heb gedaan en daar ben ik blij mee en trots op."

"Ik verwacht niks van niemand. Maar het zou wel leuk zijn. Dus zo sta ik er in", aldus Kluivert, die in zichzelf eerder een trainer dan een technisch directeur ziet. "Ik denk wel dat ik geschikt ben voor Ajax. Ik denk dat ik op persoonlijk vlak mijn ervaringen goed kan overbrengen op de spelers."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties