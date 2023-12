Mike Verweij spreekt berichtgeving over ontslag van Kluivert bij Demirspor tegen

Patrick Kluivert is niet ontslagen door Adana Demirspor, maar heeft zijn contract bij de club in gezamenlijk overleg laten ontbinden. Dat meldt Mike Verweij van De Telegraaf in navolging van de berichtgeving van diverse Turkse media. De 47-jarige Amsterdammer tekende deze zomer voor twee jaar bij de huidige nummer vijf van de Süper Lig, maar vertrekt dus al na enkele maanden. Kluivert stond twintig wedstrijden aan het roer bij Demirspor.

Verweij meldt dat de aanleiding van de breuk is dat zowel bij Kluivert als bij de club ‘bepaalde zaken niet aan de verwachtingen voldoen’. Naast de trainer laten ook Zeljko Petrovic en de rest van de Nederlandse staf hun contract in gezamenlijk overleg ontbinden. Afspraken daarover worden momenteel op papier gezet, zo klinkt het.

Fanatik en Hürriyet meldden maandagochtend dat de nederlaag van afgelopen weekend tegen nummer achttien Samsunspor (2-3) de druppel voor de clubleiding geweest zou zijn. Dat is dus niet het geval. De drie competitiewedstrijden voor die verliespartij eindigden in een gelijkspel, waardoor Kluivert de bovenste plaatsen in de Süper Lig steeds verder uit zicht zag raken.

Het dienstverband bij Adana Demirspor was de eerste klus van de oud-spits als hoofdtrainer in clubverband. Kluivert nam onder meer Winston Bogarde mee naar Turkije als zijn rechterhand, maar zag laatstgenoemde begin september alweer vertrekken wegens een verschil van inzicht met de clubleiding.

Met het vertrek van Kluivert komt er na twintig wedstrijden al een einde aan zijn tijd bij Adana Demirspor. De 79-voudig international van het Nederlands elftal boekte acht overwinningen, speelde zes keer gelijk en leed evenveel nederlagen met zijn elftal.

Kluivert had in Adana de beschikking over bekende namen als Mario Balotelli, M’Baye Niang, Nani en Jonas Svensson (ex-AZ). De club hoopt zo snel mogelijk een nieuwe trainer aan te stellen, zo klinkt het.

Kluivert was in het verleden onder meer actief als spitsentrainer bij AZ en NEC, coach van Jong FC Twente, assistent-trainer bij Oranje en Kameroen, trainer van Ajax Onder 19, sportief directeur bij Paris Saint-Germain en hoofd jeugdopleiding bij FC Barcelona. Ook was hij (interim-)bondscoach van Curaçao.

Adana Demirspor bezet momenteel de vijfde plaats in de Süper Lig, op veertien punten afstand van koploper Galatasaray en elf punten van nummer twee Fenerbahçe. De club was nog volop in de race voor de derde plaats, dat recht geeft op Europa League-voetbal. Besiktas staat slechts drie punten voor op Adana Demirspor.

