Patrick Kluivert krijgt slecht nieuws te horen over Mario Balotelli

Woensdag, 15 november 2023 om 17:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:42

Een flinke domper voor Patrick Kluivert. De trainer van Adana Demirspor moet het twee à drie maanden stellen zonder Mario Balotelli. De Italiaanse sterspeler van de Turkse club moet een operatie aan zijn knie ondergaan, zo maakt clubvoorzitter Murat Sancak bekend.

Balotelli is geen vaste basisspeler onder Kluivert, maar heeft zijn waarde inmiddels wel bewezen. Zo was hij in oktober goed voor twee treffers tegen Alanyaspor (4-0) en was hij later die maand ook goed voor een goal tegen Konyaspor (3-0).

In de 4-2-3-1-formatie die Kluivert hanteert krijgt M'Baye Niang doorgaans de voorkeur boven Balotelli. Afgelopen weekend kwam de Italiaan in de 66ste minuut binnen de lijnen voor de Senegalees. Scoren deed Balotelli niet, wel hield Adana vol tegen Fenerbahçe, dat pas in de wedstrijd daarvoor tegen Trabzonspor (2-3) zijn eerste puntenverlies in de Süper Lig leed: 0-0.

Adana verloor dit seizoen slechts tweemaal in de Turkse Süper Lig. Fenerbahçe en Galatasaray, die op 31 punten staan, lijken de bovenste twee plekken voor zich op te eisen. Adana volgt op een knappe derde plaats met 22 punten, vóór clubs als Trabzonspor, Besiktas en Kayserispor, die wel hetzelfde puntenaantal hebben verzameld. Balotelli is sinds de zomer van 2023 actief voor Adana, nadat hij die club ook al in het seizoen 2021/22 vertegenwoordigde. Met 19 treffers en 6 assists in 33 optredens bleek Balotelli die jaargang goud waard voor Adana.

In het seizoen 2022/23 kwam Balotelli uit voor het Zwitserse FC Sion. Dat avontuur verliep niet zoals gehoopt. Zo zou Balotelli onder meer op een trainingskamp dronken zijn geweest en vrouwen hebben uitgenodigd op de hotelkamers. "Mario heeft het vertrouwen dat we in hem stelden niet terugbetaald", vertelde Sions technisch directeur Barth Constantin eerder dit jaar tegenover Sport Bild. "Deze jongen denkt dat de regels die voor een team gelden, voor andere mensen zijn gemaakt en niet voor hem."

Sion degradeerde ondanks de aanwezigheid van Balotelli naar het tweede Zwitserse niveau en Constantin liet al weten te hopen dat Balotelli de club zou verlaten. "De Saudische transferperiode sluit later dan die van Europa, dus we zullen zien wat er gaat gebeuren." Uiteindelijk werd het dus niet Saudi-Arabië, maar Turkije.

Kluivert liet vorige maand nog tegenover Tivibu Spor-journaliste Çigdem Günal weten dat hij blij is met de aanwezigheid van de inmiddels 33-jarige Balotelli. "Mario is een zeer getalenteerde voetballer. Dat heeft hij in het verleden laten zien. Hij heeft een goed en een sterk karakter. Hij keerde terug met twee doelpunten in zijn eerste wedstrijd. Ik denk dat het duidelijk is dat hij een van de voetballers is die veel voor ons zal betekenen. We moeten hem naar honderd procent zien te krijgen, zodat wij optimaal gebruik van hem kunnen maken." Voorlopig staat Balotelli dus aan de kant.