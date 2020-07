Ronald Koeman vol ongeloof over racisme-statement Max Verstappen

Het Formule 1-seizoen begon zondag weer met de Grand Prix van Oostenrijk. Voorafgaand aan de race werd er door diverse coureurs geknield om de Black Lives Matter-beweging te ondersteunen, maar Max Verstappen weigerde als een van de atleten om door zijn knieën te gaan. Bondscoach Ronald Koeman zag het tafereel voor de televisie en is vol verbazing over het statement van de Nederlandse coureur.

Verstappen had vlak voor de race via Twitter al laten weten niet te zullen knielen. "Ik hecht zeer veel waarde aan gelijkheid en de strijd tegen racisme, maar ik geloof dat iedereen het recht heeft om zichzelf uit te drukken naar eigen inzicht. Ik zal vandaag niet knielen, maar respecteer en steun de persoonlijke keuzes die iedere coureur zal maken", zo schreef Verstappen. De 22-jarige Nederlander was overigens niet de enige coureur die niet op één knie ging: ook de Fransman Charles Leclerc koos er bijvoorbeeld voor om niet te knielen.

End Racism. One cause. One commitment. As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Koeman zegt zondagavond bij Studio Sport verbaasd te zijn door de beslissing van Verstappen om niet te knielen. De bondscoach van het Nederlands elftal wijst onder meer op het feit dat teams in de Premier League de voorbije tijd wél gezamenlijk knielden voorafgaand aan wedstrijden. "Ik begrijp dan toch niet dat niet iedereen het doet. Het verbaast me, want het is toch iets wat je met elkaar bespreekt. Je verwacht dan dat iedereen die daarbij aanwezig is knielt, want ik denk dat iedereen dat wel zo ziet", zegt Koeman. "In het Engelse voetbal zie je ook alle teams samen knielen. Het zou dan toch wel heel gek zijn als er drie of vier spelers gewoon blijven staan. Het gaat mij niet zozeer om Max, maar ik denk dat het statement altijd veel sterker is als je het met zijn allen doet."

Voormalig F1-coureur Jan Lammers is ook aanwezig in de studio. Hij heeft meer begrip voor de houding van Verstappen. "Ik denk dat het bij Max hoofdzakelijk te maken heeft met het feit dat hij iemand is die graag zelf bepaalt wat hij doet. Hij is niet iemand die zich zoiets wil laten opleggen door een ander en daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen", vertelt Lammers, die Verstappen goed kent. "Max is gewoon Max. Hij weet gewoon van zichzelf dat hij er heel zuiver instaat. Hij heeft gewoon vrienden over de hele wereld, van iedere afkomst. Ik weet dat Max er heel neutraal instaat. Het zit niet in zijn natuur om iets te doen wat hem opgelegd wordt. Hij weet van zichzelf dat hij goed in zijn vel zit en heeft niet het idee dat hij dat moet bewijzen. Het is ook moeilijk, want als iets je zelf niet overkomt, kun je er eigenlijk ook niet over oordelen. Dan moet je ervoor openstaan om het te begrijpen. Maar ik heb ook respect voor degenen die er niet aan meedoen. Dat wil niet zeggen dat zij ineens pro-racisme zijn, daar moeten we voorzichtig mee zijn", waarschuwt de oud-coureur.