Van der Gijp haalt flink uit naar Genee: ‘Hoe slecht kun je zijn?’

René van der Gijp heeft dinsdagavond in RTL Boulevard hard uitgehaald naar Wilfred Genee. De storm rondom Veronica Inside is zodoende nog lang niet gaan liggen. Nadat Johan Derksen zich fel uitliet over het verloop van de thema-uitzending rondom racisme, laat nu ook Van der Gijp van zich horen. De houding van Genee ten opzichte van Derksen zorgde ook voor verbazing en woede bij Van der Gijp. De presentator kreeg eerder kritiek omdat hij controversiële uitspraken zou uitlokken, maar maandagavond werd hem juist verweten dat hij Derksen wel heel hard aanpakte.

“Johan wist niet wie bij ons aan tafel zou gaan zitten en hij wist ook niet, en dat wisten we allebei niet, dat hij ons voor het Joegoslaviëtribunaal zou zetten”, doelt Van der Gijp op Genee. “Ik heb nu niet zo’n zin om hem aan het lijntje te krijgen. Wat moet je ermee? Je bent twaalf jaar… G***domme…je bent een team, man. We hebben alles met dat programmaatje gewonnen wat er te winnen viel en dan ga jij in een uitzending, die in dit geval cruciaal is voor Johan, ga jij hem openlijk afvallen? Hoe slecht kan je zijn?”

“Hoe slecht kan je zijn”, herhaalde Van der Gijp. “Ik ben zo teleurgesteld in dat ventje. Johan was tien seconden na de uitzending weg en ik na twintig seconden. Maar we hebben het wel via de mail en via de app kenbaar gemaakt. Ik denk dat Genee hier toch heel erg verkeerd aan gedaan heeft, maar dat wist-ie zelf ook wel na de uitzending hoorde ik van iedereen. Maar ja, hij heeft ervoor gekozen. Ik hoorde dat-ie zei dat hij juist datgene had gedaan wat hij van tevoren had voorgenomen om niet te doen.”

Veronica Inside zal nooit meer hetzelfde zijn, zo voorziet Van der Gijp. “Ik laat mij nooit meer door Genee een zin uitspreken die iets ontlokt. Dat zal ik nooit meer doen. Nooit meer. Je bent nu zo op je hoede. Het wordt een totaal ander programma. Als Johan dan ook nog met een zak van vier kilo aardappelen naar Hilversum rijdt, dan moet je gewoon zeggen: Jongens, dit heeft geen zin meer. We hebben hem duidelijk gemaakt dat we absoluut klaar met hem zijn en dat het wat ons betreft gewoon de laatste uitzending was.”

“Dit komt niet meer goed”, benadrukt de oud-voetballer. “Wij hebben een contract met John de Mol. Maar als wij De Mol uitleggen dat het zo niet verder kan, dan is De Mol de laatste die zal zeggen: ‘Ik houd je aan je contract’. Het programma zal vanaf nu nooit meer hetzelfde zijn. Met name omdat die tik die we van hem gehad hebben, daar stappen wij niet zo makkelijk overheen. Hij kan nog met een uitleg komen, een keer en niet nu, die voor ons te accepteren is, maar dan moet-ie wel met iets goeds komen. Johan heeft mij gisteren een mailtje gestuurd en daar sta ik honderd procent achter.”