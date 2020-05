Ihattaren wekt onbegrip met peperdure aankoop: ‘En dat post hij op Instagram'

Gertjan Verbeek vindt dat de salarissen in het voetbal compleet zijn doorgeslagen en is van mening dat het in de coronacrisis best wat minder kan. De clubloze trainer verbaast zich over de verhoudingen in de voetbalwereld, zo laat hij weten in een interview met de Volkskrant. “Het is toch te gek voor woorden dat Ronaldo miljardair wordt”, stelt de ex-trainer van onder meer Feyenoord en AZ.

Door de coronacrisis krijgen de Eredivisie-clubs op financieel gebied harde klappen. De clubleiding van PSV heeft aangekondigd salaris te zullen inleveren en er is gesproken met de selectie om hetzelfde te doen. “Toon Gerbrands (algemeen directeur PSV, red.) kondigt aan twintig procent salaris in te leveren. Speler Mohamed Ihattaren koopt voor zijn achttiende verjaardag een Audi R8 voor 198 duizend euro. En dat post hij op Instagram. Dan heb je toch geen enkel idee van deze wereld”, aldus Verbeek. “Een jongen van achttien jaar in zo’n auto, in deze tijd. In welke tijd dan ook. En hij kan dat doen, want hij verdient schijnbaar zoveel. Dat is de jeugd met haar speeltjes. Speelt net tien wedstrijden in PSV 1. En dan vragen clubs aan supporters of ze willen meedenken over bezuinigingen. Dat is de wereld op zijn kop.”

In verhouding met andere bedrijfstakken is de voetbalwereld volgens Verbeek slechts een kleine schakel. “Wat denk je van de horeca. Daarvan zijn miljoenen mensen afhankelijk”, stelt de trainer, die onlangs is vertrokken bij Adelaide United. “Het voetbal wil zijn hand ophouden, terwijl er met geld wordt gesmeten. Dat geld verdwijnt allemaal in de zakken van spelers. Er zijn spelers bij Heerenveen die tonnen verdienen. Bij de koffiejuffrouw kun je niet bezuinigen. Dan moet je echt bij de voetballers zijn.”

Volgens Verbeek is er één oplossing voor de clubs. “Gewoon zeggen: we kunnen jou niet betalen. We laten je gaan. Dan zal blijken dat niet alle spelers naar het buitenland kunnen. Dan zullen ze blijven, voor minder. Daarom is het misschien goed, om te resetten. Hoe kan Emmen nu twee Peruaanse spelers hebben? Dat kost bijna een miljoen. Emmen had twee jaar geleden in de Derste Divisie geen nagel om de kont te krabben.”