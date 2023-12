Verbeek grapt om plek twee in poll achter Steijn: ‘Geeft Ajax-salaris niet op'

Gertjan Verbeek zegt niet bij voorbaat 'nee' tegen Heracles Almelo, mocht de clubleiding hem uitnodigen voor een gesprek. Het bestuur zoekt een permanente opvolger van John Lammers, die afgelopen week werd ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten van Heracles.

"Zou jij het willen?", vraagt verslaggever Sinclair Bischop voorafgaand aan Heracles - Feyenoord aan Verbeek, die aanwezig is als analist van ESPN. "Of ik het zou willen? Ja, je wordt al snel genoemd, hè. Kijk, ik ga nooit een gesprek uit de weg. Heracles is wel een club naar mijn hart, dus als ik ze op een of andere manier kan helpen."

Bischop verwijst direct naar een poll van de lokale krant TC Tubantia. Maurice Steijn is met 39 procent van de stemmen met het meest populair bij de aanhang van Heracles. Op gepaste afstand volgt Verbeek met 19 procent. De top vijf wordt compleet gemaakt door Jaap Stam (8 procent), John Stegeman (zeven procent) en Dick Advocaat, Ruud van Nistelrooij en Peter Reekers (allen vijf procent).

"Steijn gaat dat salaris van Ajax niet inleveren voor dat salaris van Heracles. En die staat bovenaan, hahaha", grapt Verbeek als hij de bewuste poll analyseert. "Ja, nee, zo werkt dat niet. Ik denk dat ze achter de schermen allang bezig zijn met de opvolging. En je kunt wel aan Nico-Jan Hoogma (technisch directeur Heracles, red.) overlaten dat daar de goede persoon uitkomt."

"Maar jij hebt tot vandaag niks gehoord?", wil de nieuwsgierige Bischop weten. "Ik heb niks gehoord, nee", antwoordt de clubloze Verbeek, die als speler uitkwam voor Heracles en de club uit Almelo over twee periodes diende als trainer.

Verbeek was als oefenmeester niet alleen verbonden aan Heracles. De inmiddels 61-jarige coach annex analist was tevens werkzaam bij sc Heerenveen, Feyenoord, AZ, 1. FC Nürnberg, VfL Bochum, FC Twente, Adelaide United en Almere City FC. Sinds zijn vertrek bij laatstgenoemde club in 2021 trainde Verbeek geen club meer.

Heracles probeert ondertussen om zonder de ontslagen Lammers uit de degradatiezone in de Eredivisie te blijven. Assistent-trainer Hendrie Krüzen neemt voorlopig de honneurs waar bij de middenmoter, zondag de tegenstander van Feyenoord.

