Mohamed Ihattaren (18) trakteert zichzelf op cadeau van 198.899 euro

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Mohamed Ihattaren trakteerde zichzelf deze week op een peperduur cadeau: een Audi RS6 met een cataloguswaarde van liefst 198.899 euro. Collega’s als Hakim Ziyech, Donyell Malen en Myron Boadu toonden zich in de commentsectie onder de indruk van de nieuwe bolide van de achttienjarige PSV’er.





Lisandro Martínez voorzag zichzelf ook van een nieuw vervoersmiddel, al hield de verdediger van Ajax het iets soberder.





Martínez’ ploeggenoot Nicolás Tagliafico nam deze week de Instagram-pagina van Ajax over. De Argentijnse linksback verklapte onder meer een groot fan van de animatieserie Dragon Ball Z te zijn.





Vince Gino Dekker heeft tijdens de coronacrisis een nieuwe hobby gevonden. De jeugdexponent van Ajax, tegenwoordig in de Tweede Divisie actief voor SV Spakenburg, is namelijk aan het wielrennen geslagen.





Marten de Roon kreeg zaterdag weer eens de lachers op zijn hand op social media. De middenvelder van Atalanta kreeg van een fan de vraag gesteld wat hij was geweest als hij geen voetballer was geworden. "Zoals Crouchy (Peter Crouch, red.) ooit zei: 'Waarschijnlijk maagd. Maar iets serieuzer: ik wilde altijd accountant worden. Dat is in feite hetzelfde”, reageerde De Roon met een knipoog.





Frenkie de Jong trainde zaterdag in een privégym. Oussama Idrissi en Nathan Aké (samen met vriendin Kaylee Ramman) werkten zich in de buitenlucht in het zweet.





Dele Alli vierde zaterdag zijn 24ste verjaardag. De middenvelder van Tottenham Hotspur hield het bescheiden.





Tim Krul trad dit weekend op als chef tijdens een barbecue thuis.





Andy van der Meijde kreeg zaterdag onverwachts bezoek over de vloer.





Mesut Özil heeft tijdens de coronacrisis veel steun aan zijn honden.





Ander Herrera (Paris Saint-Germain) werkte dit weekend met een tennisbal thuis aan zijn techniek, terwijl Gabriel Martinelli (Arsenal) in de achtertuin aan de gewichten hing.