Verbeek ziet zwakke plek bij Feyenoord: ‘Hartman anoniemer met hem voor zich’

Arne Slot vindt het terecht dat Javairô Dilrosun zondag een basisplaats heeft bij Feyenoord in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De trainer zag de vleugelaanvaller onlangs tot tweemaal toe sterk invallen en is van mening dat Dilrosun niet onderdoet voor zijn concurrenten.

"De rechtsbuitenpositie is nog weleens aan verandering onderhevig. En vandaag krijgt Javairô na twee uitstekende invalbeurten (tegen FC Volendam en Celtic, red.) de kans daar. Volgens mij heb ik altijd gezegd dat wij een x-aantal buitenspelers hebben die elkaar heel erg weinig ontlopen. En dat het heel erg dicht bij elkaar ligt", zo klinkt het bij ESPN.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"En dat ik jongens ook lange tijd het vertrouwen wil geven. Dat ze niet na een mindere wedstrijd er ook uitgaan" verduidelijkt Slot zijn standpunt. "Maar als op een gegeven moment dat er niet uitkomt en Javairô valt dan twee keer in. En hij is al die tijd ook niet zoveel minder geweest. Dan verdient hij het volgens mij ook een keer om zijn kans te krijgen."

Volgens Slot is de 2-1 nederlaag tegen Celtic in de Champions League best hard aangekomen in het Feyenoord-kamp. "Dat voelen wij, omdat we het niet gewend zijn. Dat is misschien het nadeel van het spelen in de Champions League. Als je in de Conference League en Europa League speelt, heb je over het algemeen geen nederlagen vanwege de kwaliteiten die wij bezitten."

"Als wij op Champions League-niveau spelen, is het geen zekerheid dat wij winnen, zeker niet met de tegenstanders die wij getroffen hebben. Dan heeft dat voor ons ook gevolgen, wij zijn het ook niet gewend om zoveel te verliezen", verwijst Slot naar de in totaal vier nederlagen in de poulefase van het miljardenbal.

Verbeek

"Het grote verschil met afgelopen jaren zit hem op de vleugels. Slot is niet tevreden over het functioneren van de spelers die hij daar uitgeprobeerd heeft", analyseert Gertjan Verbeek vervolgens voor de camera van ESPN de uitleg van Slot over zijn buitenspelers. "Ivanusec staat er nu ook weer in, maar die vind ik ook niet overtuigen. Hij heeft niet echt een individuele actie"

"Hij is ook niet echt snel. Ivanusec kan wel goed combineren", weet Verbeek toch nog een sterk punt van de vleugelaanvaller aan te stippen. "Dat zou met Hartman moeten gaan lopen, maar Hartman speelt toch anoniemer met hem voor zich. En het uitwijken van Stengs naar de zijkant, terwijl hij op het middenveld uitstekende wedstrijden heeft gespeeld, zegt ook al genoeg."

Verdient Javairô Dilrosun een basisplaats bij Feyenoord? Ja Nee Stem Verdient Javairô Dilrosun een basisplaats bij Feyenoord? Ja 68% Nee 32% Totaal aantal stemmen: 41 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties