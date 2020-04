Dusan Tadic voelt zich bestolen: ‘Het kampioenschap is ons afgepakt’

Dusan Tadic kan zich niet vinden in het besluit van de KNVB om geen kampioen aan te wijzen in de Eredivisie. Ajax eindigt formeel weliswaar op de eerste plaats, maar wordt officieel geen landskampioen en krijgt dus geen schaal. In gesprek met Ajax Life zegt Tadic blij te zijn met het feit dat Ajax het beste Europese ticket krijgt toegewezen, maar verder overheerst de teleurstelling.

De 31-jarige aanvoerder van Ajax had gehoopt zijn tweede opeenvolgende landstitel te pakken. Ajax stond op basis van het doelsaldo bovenaan, met evenveel punten als AZ. "Ook onder deze omstandigheden moet je tot kampioen worden uitgeroepen. Ik vind het prima dat de competitie is gestopt, maar de nummer één is de nummer één", vindt Tadic.

"We hebben vooraf met alle clubs regels afgesproken. De regels stellen dat het doelsaldo telt en niet het onderling resultaat. Als we onderling resultaat hadden afgesproken, was AZ de terechte kampioen. Ik had met de schaal onze supporters blij willen maken", baalt de Serviër, die ook een andere oplossing, een gedeeld kampioenschap, niet juist had gevonden.

Maduro blij dat Advocaat bij Feyenoord blijft: 'Hij onderschat zichzelf soms'

"Allebei kampioen is voor mij ook geen optie, want er is een verschil gemaakt", vindt Tadic. "Dat verschil is het doelsaldo. En we hebben afgesproken dat doelsaldo telt bij een gelijke stand. Dan is het voor mij heel simpel en moet Ajax tot kampioen worden uitgeroepen. Deze prijs is ons afgepakt." Beide clubs hadden 56 punten verzameld; Ajax had een doelsaldo van +45 en AZ van +37. Logischerwijs zit er echter een verschil tussen de programma's die beide teams hebben afgewerkt.

De reactie van Tadic is opmerkelijk, daar algemeen directeur Edwin van der Sar namens de club een gematigder standpunt uitdroeg. In een eerste reactie bij Ajax TV zei de oud-doelman dat iedere speler logischerwijs kampioen wil worden en het jammer te vinden dat er geen kampioen is uitgeroepen. "Maar gezien de huidige situatie is het ook begrijpelijk. Er zijn belangrijkere zaken dan voetbal nu", voegde hij er echter aan toe.