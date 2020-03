Erik ten Hag trekt fel van leer: ‘Ik weet niet wat jij wil creëren’

Ajax kent momenteel een uitermate tegenvallende periode. De Amsterdammers werden afgelopen maand geëlimineerd in de Europa League door Getafe, waarna FC Utrecht eerder deze week een einde maakte aan de campagne in de TOTO KNVB Beker. De druk op Erik ten Hag neemt langzaam maar zeker toe en op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen krijgt de oefenmeester de vraag of hij zichzelf iets verwijt.

“Ik ben niet onfeilbaar, ik maak 1001 keuzes en er zal weleens een mindere keuze tussen zitten. Het is aan mij om de ploeg handvatten te geven, zodat we weer beter gaan spelen”, antwoordt Ten Hag op een vraag van Mike Verweij, journalist van De Telegraaf. Hij vraagt daarna andermaal of Ten Hag zichzelf iets verwijt. “Dat ga ik niet met jou delen. Waarom? Zelfkritisch is als ik in de spiegel kijk, met mijn klankborden praat en dat hoef ik niet met jou te delen.”

Verweij vraagt of Ten Hag zichzelf verwijt dat hij Daley Blind te vroeg heeft teruggebracht, daar de verdediger annex middenvelder niet in zijn beste vorm steekt. “Dat verwijt ik mezelf niet. Het klopt wat je zegt, dat weet Daley zelf ook. Maar je weet hoe belangrijk hij is, de eerste helft van de competitie was hij onze beste speler. Hij heeft nu nog niet zijn vorm te pakken en ik moet hem helpen dat terug te brengen. Zelf moet hij daar verantwoordelijkheid in pakken, dat weet hij zelf ook.”

Dat Ten Hag veelvuldig van formatie moet wisselen, kenmerkt volgens hem de ‘problematiek’. “Ik had heel graag met een vast elftal gespeeld, maar toen ik die gevonden had, viel de een na de ander weg”, zegt Ten Hag. “Ik ben niet verrast dat het minder gaat. Als je zes spelers moet vervangen en terugbrengen, logisch dat het minder is door dat hele proces. Het is niet helemaal weg, dat is scorebordjournalistiek. We spelen aardig tot de laatste fase, alleen creëren we geen kansen.”

Later op de persconferentie krijgt Ten Hag van Verweij de vraag of hij de blessuregevallen als excuus gebruikt. “Dan heb jij niet goed geluisterd. Ik geef een reden, het is geen excuus. We moeten nog steeds winnen”, reageert Ten Hag. Verweij wil van de oefenmeester weten of hij zijn sterspelers weinig wisselt vanwege een eventuele reactie. “Ik weet niet wat jij wil creëren. Ik heb Hakim afgelopen zondag nog gewisseld. Zo lust ik er nog een paar. Nog niet zo lang geleden stelde je me de vraag waarom ik Ziyech het meest van iedereen had gewisseld.”

"Als het niet loopt, zijn er irritaties. Hakim is een emotionele man, dat uit hij zo en dat moet hij niet doen. Dat heb ik al gezegd. Hij is zoals hij is, dat ga je niet zomaar veranderen.", zo neemt Ten Hag het op voor Ziyech. De oefenmeester is niet van plan anders te gaan spelen. "Iemand begint wat te roepen. En dan kom je in papegaailand. Dan wordt het herhaald. Ik kijk er analyserend naar. Door helemaal iets anders te doen, wordt het juist slechter. We moeten vasthouden aan de structuur, dat is het meest herkenbaar voor de spelers. Het is duidelijk dat we iedere wedstrijd moeten winnen, dat is een logisch gegeven bij Ajax."