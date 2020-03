Sean Klaiber is emoties niet de baas na dramatisch moment tegen Ajax

Voor Sean Klaiber heeft de halve finale van de TOTO KNVB Beker tussen FC Utrecht en Ajax een bijzondere bittere nasmaak. FC Utrecht won vanavond in eigen huis met 2-0 van Ajax, maar de rechtsback zal de finale niet meemaken vanwege een gele kaart die hij in de slotfase ontving van scheidsrechter Björn Kuipers.

Klaiber trok in de 87ste minuut toen de eindstand al was bereikt door doelpunten van Sander van de Streek en Simon Gustafson nog eens ten aanval, maar verloor in het strafschopgebied van Ajax de controle over de bal. De rechterverdediger wilde de bal heroveren en zette op de achterlijn een tackle in op Nicolás Tagliafico. Klaiber raakte de verdediger van Ajax echter en kreeg van Kuipers een gele kaart.

Het betekende voor Klaiber zijn tweede gele kaart dit bekerseizoen, waardoor hij de finale hoe dan ook aan zich voorbij moet laten gaan vanwege een schorsing. De verdediger zat na het bewuste moment in zak en as. Hij speelde de wedstrijd hevig geëmotioneerd uit een stortte na het laatste fluitsignaal ontgoocheld ter aarde. Diverse teamgenoten en trainer John van den Brom troostten Klaiber, maar die kon maar amper meegaan in de feestvreugde.

Analist Kenneth Perez heeft te doen met Klaiber, maar vindt ook dat de verdediger bij zichzelf te rade moet gaan. "In al zijn ijver wil hij iets doen in de zestien van de tegenstander, met alle risico’s van dien. Het was heel dom, maar ook heel sneu voor hem. Je moet je hoofd erbij houden en dat deed hij niet. Als er nog maar vijf minuten te spelen zijn, dan zit dat toch in je hoofd?", vraagt de Deen zich hardop af. Collega-analist Kees Kwakman: "Ik heb wel medelijden met hem. Natuurlijk is het zijn eigen schuld en is het een domme overtreding. Maar zeker een speler van Utrecht zal waarschijnlijk niet veel bekerfinales spelen."