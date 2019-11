Crisis compleet voor PSV na onthutsende vernedering in Oostenrijk

Het is crisis bij PSV. Na vier opeenvolgende wedstrijden zonder overwinning leek de ploeg van Mark van Bommel donderdagavond op weg naar een goed resultaat bij LASK Linz in de Europa League, maar schijn bedroog. Een vroege 0-1 voorsprong werd volledig uitgewist door de Oostenrijkers, die met 4-1 zegevierden. PSV speelde met name in de tweede helft ongekend zwak: de bezoekers stelden helemaal niets tegenover het geweld van LASK, en vrijwel alles wat fout kon gaan leek ook fout te gaan. Men staat nu derde in de poule, met evenveel punten als LASK. Het onderlinge resultaat is in het voordeel van LASK.

PSV, dat opereerde met dezelfde elf basisspelers als in de thuiswedstrijd tegen LASK, begon nog goed aan het duel. Lukte het de Eindhovenaren twee weken geleden negentig minuten lang niet om te scoren, nu hadden ze slechts drie minuten nodig. Na een voorzet van Denzel Dumfries sloeg James Holland de bal weg met de elleboog. Het leek buiten het strafschopgebied te gebeuren, maar arbiter Radu Petrescu kende toch een penalty toe. Daniel Schwaab benutte de buitenkans: 0-1. LASK reageerde direct en probeerde de gelijkmaker te forceren. Jeroen Zoet pareerde een afstandsschot van Reinhold Ranftl met wat moeite, terwijl Marko Raguz een meter naast het doel kopte.

Van een Oostenrijkse storm was toen nog geen sprake, maar acht minuten voor de rust kwam PSV wel met de schrik vrij. Gernot Trauner kon vanbinnen het strafschopgebied de trekker overhalen, maar zag Erick Gutiérrez voor de lijn redding brengen. Kort daarna knalde Peter Michorl de bal vanaf een meter of dertig op het dak van het doel van Zoet. PSV kwam gaandeweg de eerste helft steeds minder aan aanvallen toe. Bij tijd en wijle oogden de bezoekers paniekerig; de slordigheden in het spel van PSV stelden LASK in staat om de wedstrijd spannend te houden.

In de openingsfase van het tweede bedrijf voorkwam Zoet met een fraaie reflex dat Trauner de 1-1 zou binnenkoppen. Niet veel later kregen de gasten toch het deksel op de neus en dat hadden ze aan zichzelf te danken. Nick Viergever werkte de bal slecht weg, waardoor Ranftl vanaf circa vijftien meter kon uithalen. Zoet zat nog aan de bal, maar zijn ingreep was niet voldoende. Na een uur kwam PSV heel goed weg toen Pablo Rosario een schot van Marvin Potzmann op de lijn wegwerkte, maar een minuut later viel ook de 2-1.

Ritsu Doan verloor de bal, waarna Michal Sadílek zich in een duel liet aftroeven door Thomas Goiginger. Diens schot werd nog gepareerd door Zoet, maar de rebound bleek een prooi voor Dominik Frieser. Plots zag de wereld er heel anders uit voor PSV. Door de voorsprong van Sporting Portugal bij Rosenborg BK stond men aanvankelijk virtueel in de volgende ronde, maar nu was de tussenbalans dat PSV derde stond. En het werd nog erger, want dertien minuten voor tijd kopte vrijstaande invaller João Klauss de bal op aangeven van Ranftl buiten het bereik van Zoet. Diezelfde Klauss kopte ook de 4-1 binnen, ditmaal na een voorzet van Goiginger vanaf de achterlijn. Het 'schaam je kapot' daalde neer vanaf het uitvak.