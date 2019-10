Dest laat Oranje links liggen en verbindt toekomst aan VS

Sergiño Dest zal zijn interlands blijven spelen voor de Verenigde Staten, zo laat hij maandag weten via de officiële kanalen van zijn werkgever Ajax. De achttienjarige vleugelverdediger speelde zijn jeugdinterlands al voor de Amerikaanse vertegenwoordigende elftallen en maakte eveneens minuten in twee oefeninterlands van Team USA. Het talent was ook speelgerechtigd voor het Nederlands elftal, maar geeft dus zijn voorkeur aan een interlandloopbaan namens de VS.

De toekomst van Dest, zoon van een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader, was de laatste weken onderwerp van gesprek. De jonge Ajacied werd al langer genoemd als mogelijke kandidaat voor het Nederlands elftal en legde onlangs nog een uitnodiging van de Amerikaanse nationale ploeg voor de CONCACAF Nations League-wedstrijden tegen Cuba en Canada naast zich neer om zichzelf meer bedenktijd te geven. Als Dest in die interlands speeltijd had gekregen, had hij hoe dan ook niet meer van land kunnen wisselen.

"Ik heb deze keuze op gevoel gemaakt, al was dat zeer lastig", verklaart Dest zijn keuze voor de Verenigde Staten. "Ik heb er lang over nagedacht om tot de juiste keuze te komen om voor Team USA uit te komen." Dest weet dat het Nederlands elftal over een goede generatie spelers beschikt. Toch was de lokroep van Oranje niet groot genoeg. "Daar speel je met de beste spelers ter wereld en ze hebben een heel goed team. Dat is ook echt heel mooi. Uiteindelijk heeft mijn gevoel de grootste rol gespeeld, daarom heb ik deze keuze gemaakt."

Dest heeft zijn keuze nader toegelicht aan Ronald Koeman, de bondscoach van Oranje. "Ik heb het hem verteld, want ik vind het wel netjes dat ik het hem vertel voordat het bij de pers terechtkomt. Hij vindt het jammer, maar respecteert mijn keuze. Want het is een keuze voor mijn leven. Als ik een foute keuze maak of spijt krijg, ben ik degene die er mee zit en niemand anders. Het is mijn leven en ik heb die keuze gemaakt."

Koeman bevestigt maandagmiddag op de website van de KNVB dat hij is ingelicht door Dest over zijn keuze op interlandgebied. "Sergiño heeft mij vanochtend gebeld en uitgelegd waarom hij voor Amerika kiest. Dat is een moeilijke keuze die hij alleen zelf kan maken en ik respecteer zijn beslissing." Koeman heeft naar eigen zeggen waardering voor de zorgvuldige manier waarop Dest tot een definitief besluit is gekomen en de keuzeheer van Oranje prijst ook de manier van communiceren van de jonge Ajax-verdediger.