Afellay lovend over PSV’er: ‘Alsof het Neymar in zijn beste dagen was’

De tafelheren bij NOS Studio Voetbal zijn laaiend enthousiast over Sergiño Dest. De vleugelverdediger van PSV, die dit seizoen wordt gehuurd van FC Barcelona, maakte zaterdag in de wedstrijd tegen AZ (5-1 zege) andermaal indruk met enige geweldige aanvallende acties.

“Hier, hij is een linksback en hij speelt hier gewoon vier man uit, alsof het Neymar in zijn beste dagen was”, aldus Afellay, die ontzettend onder de indruk is van Dest. “Het is gewoon echt een geweldige speler.”

Dest was bij de 5-1 van debutant Jesper Uneken extreem belangrijk door op de achterlijn zijn duel te winnen en rustig terug te leggen. “Ook bij die laatste goal van Jesper Uneken, hoe hij die verdediger op de achterlijn weg zet, geweldig. Wat een speler man”, aldus de analist.

Rik Elfrink, journalist van het Eindhovens Dagblad, meldde onlangs dat PSV de Amerikaans international dolgraag wil behouden, maar de gesprekken vooralsnog stroef lopen. Technisch directeur Earnest Stewart moet eind april bepalen of de koopoptie (vermoedelijk tien miljoen euro) in het huurcontract met Barça wordt gelicht, maar een persoonlijk akkoord met Dest zelf is momenteel ver weg.

Afellay hoopt ook vurig dat PSV Dest weet te behouden en is, in tegenstelling tot Elfrink, overtuigd dat het de Eindhovenaren gaat lukken. “Het is niet de vraag of PSV die optie gaat lichten, maar wanneer ze hem gaan lichten”, aldus Afellay.

Volgens Elfrink wil de rechtspoot nog geen definitieve knopen doorhakken. “Dest lijkt af te wachten tot de nieuwe trainer van FC Barcelona zijn plannen heeft ontvouwd en kan bovendien bij buitenlandse clubs fors meer verdienen dan bij PSV.”

Dest speelde tot dusver 33 officiële wedstrijden namens PSV, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 6 assists. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van de Almeerder op zo’n 22 miljoen euro. Met PSV stevent Dest dit seizoen af op zijn eerste landstitel als profvoetballer.

