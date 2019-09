Interview van Hakim Ziyech na 1-4 zege wekt verbazing bij Theo Janssen

Hakim Ziyech herhaalde zondagmiddag, na de 1-4 zege op Sparta Rotterdam, wat hij vorig seizoen al beargumenteerde: de Eredivisie is 'eigenlijk niet echt een uitdaging'. De buitenspeler van Ajax sprak voor de camera van de NOS de wil uit om zo goed mogelijk te presteren in de competitie, maar ontkende niet dat het niveauverschil de sportieve uitdaging belemmert. De uitspraken van Ziyech vielen bij Theo Janssen niet in goede aarde.

Bij Studio Voetbal werd het interview van Ziyech zondagavond uitgezonden. Janssen reageerde verbaasd. "Als je zo goed bent en je vindt jezelf te goed voor de Nederlandse competitie, dan had je een stap moeten maken", oordeelt de oud-middenvelder van Ajax. "Dan heeft hij in de competitie twintig in plaats van vier of zes goede wedstrijden." Ziyech sloeg de mogelijkheid af om naar Sevilla te gaan en blijft, met nog één dag voor de transferdeadline, zo goed als zeker bij Ajax.

Dat Ziyech nog altijd voor Ajax speelt, snapt Rafael van der Vaart wel. Hij bood in de uitzending tegengas aan Janssen. "Ziyech zegt nee tegen Sevilla, omdat je bij Ajax hetzelfde of meer kunt verdienen. Dan vindt hij Sevilla geen stap vooruit en dat begrijp ik. Hij vindt zichzelf beter dan het niveau Sevilla", aldus de tafelgast, die erg geniet van Ziyech. Zondag maakte hij twee doelpunten op Het Kasteel. "Wat Dusan Tadic en Ziyech aan het doen zijn met z'n tweeën is zó bijzonder. Ik heb ook het idee dat ze elkaar leuk vinden. Er zit zoveel beweging in."

Journalist Willem Vissers van de Volkskrant vindt het belangrijk om te vermelden dat Ziyech in het interview aangaf er voor zichzelf alles uit probeerde te halen. "Dat doet hij vandaag ook weer. Wij moeten als liefhebbers van voetbal blij zijn dat hij er is. Als je hem tegen APOEL Nicosia zag, hoe hij dan speelt op de tien positie als ouderwetse spelverdeler… Hij heeft die hele wedstrijd gemaakt."