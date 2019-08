Van der Gijp pakt twee Ajacieden aan: ‘Niet het niveau dat Ajax nastreeft’

Edson Álvarez luisterde zijn basisdebuut voor Ajax woensdagavond op met een belangrijk doelpunt tegen APOEL Nicosia, maar de Mexicaan heeft geen indruk gemaakt op René van der Gijp. Volgens de analist van Veronica ontbreekt het zowel Álvarez als Lisandro Martínez aan belangrijke kwaliteiten die een middenvelder van Ajax moet hebben. Het tweetal vormde een middenrif met uitblinker Hakim Ziyech.

"Het was gewoon een heel matige wedstrijd", oordeelt Van der Gijp direct na afloop. "Die Martínez en die Álvarez zijn niet voldoende voor het middenveld. Dat is niet het niveau dat Ajax van een middenvelder verwacht." Van der Gijp ziet Álvarez en Martínez als 'gewoon twee stoppers'. "Martínez is nog wel beweeglijk en kan nog wel iets, maar die ander is gewoon een statische verdediger. Heb je ze één bal zien geven, waarvan je dacht: zo! Nee. Het is veel te weinig."

Erik ten Hag koos ervoor om Daley Blind in het centrum van de verdediging te posteren, nadat hij vorige week vanaf het middenveld opereerde. Van der Gijp denkt echter dat Blind achterin niet essentieel is voor Ajax. "Ik heb Blind ballen zien geven, waarvan ik dacht: iedere stopper die en beetje kan voetballen, kan dat ook wel. Normaal gesproken moeten die twee (Martínez en Álvarez, red.) in het centrum kunnen spelen."

Dick Advocaat noemt het optreden van Ajax 'niet overtuigend'. "Ze waren duidelijk de betere ploeg, maar het was geen mooie wedstrijd", concludeert Advocaat. Ajax weet donderdagavond wie de tegenstanders worden in de groepsfase van de Champions League. De enige Nederlandse deelnemer zit in Pot 2; de loting begint vanaf 18.00 uur.