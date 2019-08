Dest hoeft alleen de grote ster van de avond voorrang te verlenen

Ajax heeft zich woensdagavond geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Op eigen veld werd APOEL Nicosia met 2-0 verslagen door doelpunten van Edson Álvarez en Dusan Tadic. Voetbalzone beoordeelt de spelers van Ajax die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Spelersrapport Ajax tegen APOEL Nicosia

SPELER CIJFER André Onana 6 Sergino Dest 8 Joël Veltman 5,5 Lisandro Martínez 6 Nicolás Tagliafico 7 Edson Álvarez 6,5 Daley Blind 7 Hakim Ziyech 9 Dusan Tadic 7 Klaas-Jan Huntelaar 7 David Neres 6,5

André Onana: 6

De keeper van Ajax kreeg in de eerste helft werkelijk niets te doen. Het spel speelde zich voornamelijk af op de helft van APOEL. De Kameroense sluitpost heeft geen enkele redding hoeven te verrichten. Af en toe werd hij betrokken in de opbouw. Een keer ging dat bijna mis, toen hij wel heel veel risico nam. Gelukkig voor hem en Ajax liep het goed af.

Sergiño Dest: 8

Trainer Erik ten Hag wilde dat de talentvolle back verdedigend zijn mannetje stond en zich ook aanvallend zou laten gelden. Die boodschap had Dest goed in zijn oren geknoopt. De verdediger, die een paar uur voor de wedstrijd voor het eerst een uitnodiging kreeg voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten, speelde met vleugels. Vrijwel alles lukte bij de rechtsback. Hij liet zich zowel verdedigend als aanvallend gelden en bleef onder druk rustig aan de bal. Dest speelde volwassen en stond met een goede actie aan de basis van de 2-0. Hij werd in het stadion uitgeroepen tot Ajacied van de wedstrijd.

Joël Veltman: 5,5

Het was niet de beste avond uit de loopbaan van de Oranje-international, al kwam hij verdedigend niet in de problemen. De opbouw liet hij doorgaans aan zijn collega Daley Blind over. Op slag van rust liep hij tegen een gele kaart aan, nadat hij zijn armen gebruikte in een kopduel. Hierdoor moest hij na rust op zijn tellen passen, maar nam in sommige duels toch wat risico waardoor het soms billenknijpen was. Hij stond met zijn voet buitenspel, waardoor de goal van Klaas-Jan Huntelaar net na rust werd afgekeurd.

Daley Blind: 7

De routinier keerde weer terug in de achterhoede. In de uitwedstrijd speelde hij meer tegen de verdediging aan, waardoor Ajax in de voorhoede mensen tekort kwam, zo was de uitleg van Ten Hag. De Oranje-international zette de lijnen uit en strooide met goede passes. Veel aanvallen begonnen bij de linkspoot, terwijl hij ook verdedigend zijn mannetje stond.

Nicolás Tagliafico: 7

De Argentijns international speelde zoals we van hem gewend zijn. Hij ging voorop in de strijd en liet zich aanvallend gelden, ook al was zijn rendement laag. Heel onlogisch is dat niet, daar APOEL massaal inzakte en het voor de back vaak onmogelijk was om in de voorhoede een vrije man in te spelen. Hij gaf de assist op de uiteindelijk afgekeurde goal van Huntelaar en was bij de 1-0 bliksemafleider van Edson Álvarez.

Edson Álvarez: 6,5

De Mexicaan kreeg de voorkeur boven Razvan Marin op het middenveld en startte voor het eerst vanuit de basis bij Ajax. Voetballend oogde het soms wat onwennig. Wanneer hij de tijd kreeg slaagde hij erin om de bal naar de goede kleur te spelen, maar wanneer het tempo omhoog ging werd de zuiverheid in zijn passing minder. Na 24 minuten spelen pakte hij een onnodige gele kaart, waardoor hij de rest van het duel op zijn tellen moest passen. Toch beleefde hij een debuut om nooit te vergeten, want mede door zijn doelpunt plaatste Ajax zich voor de groepsfase van de Champions League.

Edson Álvarez kopt de 1-0 binnen.

Lisandro Martínez: 5,5

De Argentijnse linkspoot verhuisde van de achterhoede naar het middenveld en moest daar wennen. Verdedigend was er weinig mis met zijn spel, maar aan de bal liet het soms te wensen over. Met name in de eerste helft leed hij een paar keer slordig balverlies.

Hakim Ziyech: 9

De Marokkaans international begon door de blessure van Donny van de Beek ‘op tien’, maar kreeg van de trainer een vrije rol. Hij zwierf over het veld en strooide achteloos met heerlijke passes. Ziyech zorgde voor veel dreiging en gaf de assist op de 1-0 van Edson Álvarez. Hij stond ook aan de basis van de afgekeurde goal van Klaas-Jan Huntelaar. Een doelpunt was de ultieme bekroning geweest op een weergaloze wedstrijd van Ziyech.

Dusan Tadic: 7

De Ajax-captain speelde niet eens heel sterk, maar maakte opnieuw het verschil. Waar hij in de eerste helft, na een prachtige voorzet van Ziyech, een gigantische kans onbenut liet, was het tien minuten voor tijd wél raak. De Servische buitenspeler speelde zichzelf knap vrij en schoot de bevrijdende 2-0 tegen de touwen.

Klaas-Jan Huntelaar: 7

Ajax had doelpunten nodig en dus koos Erik ten Hag voor Huntelaar in de punt van de aanval. APOEL speelde in een 5-4-1-systeem en dus was het voor de gretige spits moeilijk om een voet aan de grond te krijgen. Vlak na rust leek hij de 2-0 te maken, maar omdat Veltman met zijn voet buitenspel stond ging het feestje niet door. Toch was hij van grote waarde voor Ajax, want hij gaf de assist op de 2-0 van Tadic.

David Neres: 6,5

Voor rust was de Braziliaans international vrij onzichtbaar. Hij kreeg vaak dubbele dekking en er was voor hem weinig ruimte om het verschil te maken. Na de thee kwam hij beter in het spel, liet hij fraaie dingen zien, hield hij vaak meerdere verdedigers bezig en zorgde hij voor veel dreiging.