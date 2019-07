De Boer ziet nieuwe Ajax-aanvoerder: ‘Hij weet het steeds beter te verwoorden’

Door het vertrek van Matthijs de Ligt naar Juventus is er bij Ajax een vacature komen te ontstaan wat betreft het aanvoerderschap. In de afgelopen weken passeerden al een aantal namen de revue, waaronder die van Dusan Tadic. De Serviër was vorig seizoen nog de reserve-captain en zou daarom een logische keus zijn. De voorkeur van Ronald de Boer gaat echter uit naar een andere Ajacied.

“Ik zou Daley Blind een hele goede zet vinden”, trapt de voormalige middenvelder af bij NH Sportcafé. “Die jongen heeft veel ervaring, is een speler van de club en hij weet het allemaal steeds beter te verwoorden. Het is ook een voordeel dat hij in de verdediging staat.” Tadic blijft echter wat De Boer betreft ook een nadrukkelijke kandidaat en hij vraagt zich af hoe de aanvaller met een eventuele ‘afwijzing’ om zou gaan: “Hij zou het dan moeten respecteren. Tadic is een trotse jongen. De trainer moet inschatten wat voor een effect dat op hem zou hebben.”

Ajax speelt zaterdagavond zijn eerste officiële wedstrijd als PSV op bezoek komt voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De Boer verwacht echter dat de Eindhovenaren, die middenin het belangrijke Champions League-tweeluik met FC Basel zitten, met de voet op de rem zullen spelen: “Dat is veel belangrijker dan de schaal. De Champions League brengt de club misschien twintig miljoen op. Ze zullen ook geen blessures op willen lopen in de aanloop naar de return tegen Basel.”

Bij Ajax missen bovendien de nodige basisspelers die onlangs nog actief waren op de Afrika Cup en de Copa América. De Boer denkt daarom dat de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA geen juiste afspiegeling zal zijn van de krachtsverhoudingen tussen de twee titelconcurrenten: “Je kunt deze wedstrijd niet kritisch bekijken voor de rest van het seizoen. Er kan nog zoveel gaan gebeuren voor het verstrijken van de transfermarkt.”