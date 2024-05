Winkelmedewerker belandde per ongeluk op selectiefoto PSV: ‘Kan niet voetballen’

Op de foto met de voltallige selectie van een uiterst succesvol PSV, de inmiddels 53-jarige Erol Aksoy deed het. Hij belandde in 2001 per ongeluk op de selectiefoto van de Eindhovenaren.

Bijna 25 jaar later kan Aksoy er nog altijd smakelijk om lachen. Het is een bijzonder verhaal. De televisiezender Fox maakte jaren geleden nog een documentaire over de succesformatie van PSV in het seizoen 2000/01, maar toen verschillende spelers werden gevraagd wie hun teamgenoot helemaal linksboven op de foto was, ging er bij niemand een belletje rinkelen.

Aksoy legt tegenover het Eindhovens Dagblad uit hoe hij op de selectiefoto terechtkwam. Hij was destijds werkzaam in het Philips Stadion. “Zodoende was ik in contact gekomen met een manager van PSV. Die vroeg me op een dag voor de selectiefoto omdat de Braziliaan Claudio verhinderd was."

Erol Aksoy (linksboven) stond per ongeluk op de selectiefoto in onder andere de VI © VI

"Ik had volgens de manager een beetje hetzelfde postuur en later zou mijn gezicht dan met Photoshop vervangen worden door dat van Claudio. En daar ging het mis…” Aksoy kan zich de dag dat de selectiefoto werd gemaakt nog herinneren als de dag van gisteren. “We gingen naar Landgoed De Rosep in Oisterwijk waar de foto’s gemaakt zouden worden. Daar kreeg ik een tenue en daarin ben ik toen gewoon bij de rest van de spelers gaan staan.”

Zo stond Aksoy opeens naast grote namen als Mateja Kezman, Ruud van Nistelrooij, Mark van Bommel en Ronald Waterreus. “Ze hadden geloof ik niet eens in de gaten dat ik er bij stond, maar ik had een prachtige middag tussen mijn helden.”

Enkele maanden later werd Aksoy plots verrast. "Op Utrecht Centraal bladerde ik door de seizoensgids van Voetbal International en wat bleek, ik stond er gewoon in als mezelf. Ze waren vergeten mijn hoofd door dat van Claudio te vervangen. Later stond ik zelfs op de Paniniplaatjes en een Eindhovense winkel verkocht mokken en kussens met dezelfde foto. Eigenlijk had ik toen alles moeten kopen.”

Aksoy vertelt het verhaal zelf zo nu en dan nog eens op verjaardagen van familie en vrienden. "Dan zeg ik dat ik bij PSV heb gevoetbald. Als ik dan de foto uit de VI laat zien, geloven ze het ook nog. Maar de realiteit is dat ik helemaal niet kan voetballen. Geen talent, maar dit pakken ze me niet meer af.”

