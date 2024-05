Potter wekt ergernis op in onderhandeling met Ajax: ‘Als je het zo speelt...’

Graham Potter is nog altijd de belangrijkste kandidaat om de nieuwe trainer van Ajax te worden. Lentin Goodijk, clubwatcher van Voetbal International, zei vrijdag niet het idee te hebben dat de onderhandelingen met de clubloze oefenmeester zich al in de afrondende fase bevinden. Mike Verweij en Valentijn Driessen storen zich steeds meer aan Potter, die in hun ogen wacht op een betere club.

“Ze moeten er financieel uitkomen, maar er zijn ook nog wat andere voorwaarden die geregeld moeten worden. Het zou even kunnen duren, maar ik verwacht wel dat er ergens in de komende weken duidelijkheid komt”, gaf Goodijk als verklaring voor de moeizame onderhandelingen tussen Potter en Ajax.

Verweij en Driessen zijn van mening dat de Amsterdammers door moeten schakelen. "Wat mij wel stoort aan Potter is dat je heel duidelijk hoort en proeft dat hij Ajax wel oké vindt, maar liever naar een andere club gaat”, zegt Verweij in de podcast Kick-Off van de De Telegraaf.

“Als ik in de clubleiding van Ajax zat - maak je niet druk, dat gaat nooit gebeuren - dan zou ik geen trainer willen die alleen voor Ajax kiest als hij geen andere aanbiedingen krijgt. Je moet voor een trainer kiezen die staat te springen om bij Ajax aan de slag te gaan.”

Ook zijn collega-journalist Driessen uit kritiek op Potter. “Ik krijg gewoon sterk het idee dat hij Ajax en nu ook Feyenoord bijna gebruikt om bijvoorbeeld Manchester United onder druk te zetten, waar hij wel heel graag heen wil. Of dit de manier is hoe je het moet spelen?”

Potter lijkt echter niet meer op een shortlist van Manchester United te staan. The Athletic berichtte vrijdag dat Erik ten Hag als manager van the Red Devils het voordeel van de twijfel krijgt, gezien de vele nadelen die met zijn ontslag gepaard zouden gaan.

Ten Hag staat al maanden onder druk op Old Trafford. United is uitgeschakeld in de Champions League, staat zesde in Engeland en moet überhaupt hopen dat het zich nog kwalificeert voor de Europa League. De geluiden over een congé klinken steeds harder, maar volgens de gerenommeerde sportwebsite hoeft Ten Hag voorlopig niet te vrezen voor zijn baan.

