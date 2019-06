De Telegraaf: Real Madrid meldt zich bij Ajax voor Van de Beek

Real Madrid heeft zich bij Ajax gemeld voor Donny van de Beek, zo schrijft De Telegraaf donderdag. Directeur spelerszaken Marc Overmars is door de Koninklijke op de hoogte gebracht van de interesse in de aanvallende middenvelder. Waar Frenkie de Jong voor maximaal 86 miljoen euro aan Barcelona is verkocht en Matthijs de Ligt waarschijnlijk voor ruim zeventig miljoen euro naar Juventus verkast, zou Overmars een bedrag hebben genoemd tussen de vijftig en zestig miljoen euro voor Van de Beek.

Volgens de krant zijn op het bureau van Overmars alle alarmbellen afgegaan nu opnieuw een Europese grootmacht zich heeft gemeld voor een pijler van het succesteam van Erik ten Hag. Zowel Ajax als de entourage rond Van de Beek hult zich in stilzwijgen en het is daarom de vraag hoe hoog de 22-jarige middenvelder op het lijstje van voorzitter Florentino Pérez en trainer Zinédine Zidane staat. Het is de vraag of Real Madrid hem hoe dan ook wil hebben óf hij als alternatief wordt gezien voor Paul Pogba.

Pogba wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar het Santiago Bernabéu, maar zou naar verluidt ook de overstap naar Juventus kunnen maken. Mocht de Frans international daadwerkelijk naar Turijn verkassen, dan kan de transfer van Van de Beek in een stroomversnelling komen. De interesse van Real Madrid komt overigens niet uit de lucht vallen. Woensdagochtend stond Van de Beek al op de voorpagina van Marca, dat hem in verband met de Spaanse grootmacht bracht.

In de Spaanse media wordt een vraagprijs van vijftig tot zestig miljoen euro genoemd en die bedragen worden herhaald door De Telegraaf. Dat zijn vraagprijs minder hoog ligt dan bijvoorbeeld die van De Ligt en De Jong heeft er onder meer mee te maken dat Van de Beek nog geen vaste waarde is in het Nederlands elftal. Real gaf deze transferzomer al meer dan driehonderd miljoen euro uit aan Rodrygo, Éder Militão, Ferland Mendy, Luka Jovic en Eden Hazard, en zal volgens de krant ook niet terugdeinzen voor de vraagprijs van Ajax.

Het is onbekend hoe Van de Beek tegenover een overstap naar Real Madrid staat. Hij was niet bereikbaar voor commentaar maar liet in een eerder stadium al weten niet onwelwillend tegenover een overstap naar een Europese topclub te staan. Overmars gaf na de behaalde landstitel al aan dat hij Van de Beek graag wil behouden en bereid is om hem een nieuw contract aan te bieden. De achterban van Ajax zal een transfer ook niet erg op prijs stellen aangezien met De Jong en De Ligt al twee sterkhouders vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Wel weet Overmars dat bestuurders jonge spelers bepaalde kansen niet kunnen ontnemen, omdat het onzeker is dat die zich ooit opnieuw voordoen, zo klinkt het.