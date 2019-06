‘Operatie Neymar: 100 miljoen euro plus een of meerdere spelers’

De 'operatie Neymar' leeft, maar is complex, zo schrijft Globo Esporte woensdagochtend. Volgens de berichtgeving van het Braziliaanse televisieprogramma is 'de omgeving' van Neymar optimistisch over een rentree van de aanvaller van Paris Saint-Germain bij Barcelona. Clubvoorzitter Nasser Al-Khelaifi van PSG lijkt open te staan voor een vertrek van de aanvaller, maar een akkoord tussen beide clubs is nog ver weg.

Hoewel Le Parisien vorige week meldde dat PSG een bedrag van 300 miljoen euro verlangt, fors meer dan de 222 miljoen euro die de club in 2017 zelf betaalde, zijn er volgens Globo Esporte ook andere opties. Mede door de recente megatransfers van Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé, voor respectievelijk 120 miljoen euro en 105 miljoen euro, heeft Barcelona niet zoveel geld om uit te geven. Het is daarom mogelijk dat de club een speler wil betrekken in een eventuele deal met PSG.

Barcelona zou ongeveer honderd miljoen euro willen betalen en bovendien 'enkele' spelers naar Parijs willen sturen. "De namen die op tafel liggen zijn die van Coutinho, Dembélé, Ivan Rakitic en Samuel Umtiti", zo klinkt het. Het is onbekend hoe PSG aankijkt tegen een dergelijke deal. Het bestuur van Barcelona is inmiddels overtuigd van de meerwaarde van de komst van Neymar. Men neemt hem de wijze waarop hij vertrok nog altijd kwalijk, maar denkt dat zijn rentree de club en de kleedkamer een boost kan geven.

Dinsdag schreef Sport nog dat Neymar en Barcelona al akkoord zijn over een vijfjarig contract. De Braziliaan zou genoegen moeten nemen met een flinke salarisverlaging. Bij PSG krijgt Neymar een slordige 36,8 miljoen euro bijgeschreven op jaarbasis, waarmee hij na Lionel Messi de bestbetaalde voetballer ter wereld is. Barcelona is niet van plan om dit salaris over te nemen en biedt een bedrag van 24 miljoen per jaar. Neymar is zonder onderhandelen akkoord gegaan en is tevens bereid een claim van 26 miljoen euro, een commissie die zijn vader verlangde na zijn transfer, te laten vallen.