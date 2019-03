Ajax gooit titelstrijd in spectaculaire topper weer volledig open

Ajax heeft de strijd om de landstitel weer volledig opengegooid. De Amsterdammers versloegen koploper PSV in de Johan Cruijff ArenA met 3-1 en verkleinen de achterstand zo naar twee punten. Ondanks dat de ploeg van trainer Mark van Bommel het laatste halfuur met een man meer speelde, brachten een rake strafschop van Dusan Tadic en een doelpunt van David Neres de beslissing in de spectaculaire topper.

Erik ten Hag bracht tegen PSV de zogenaamde ‘Champions League-opstelling’ in het veld, met Tadic als centrumspits, Hakim Ziyech en David Neres als vleugelaanvallers en een middenveld met Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Lasse Schöne. Zijn collega Van Bommel koos voor een controlerend middenveld, met Michal Sadílek, Pablo Rosario en Jorrit Hendrix. Vanaf de eerste minuut waren de aanvallende intenties van de thuisploeg duidelijk. Al vroeg in het duel was Ajax dicht bij de openingstreffer, die op het nippertje voorkomen werd door Nick Viergever.

Schwaab passeert zijn eigen doelman Zoet en zet Ajax zo op een 1-0 voorsprong.

PSV gokte in de eerste helft vooral op de counter, via onder meer Hirving Lozano. Het stond in de beginfase goed bij de Eindhovenaren, waardoor Ajax in het eerste kwartier niet verder kwam dan een aantal speldenprikjes van David Neres en Hakim Ziyech. Dat de Amsterdammers na 21 minuten spelen op voorsprong kwamen, was te danken aan een miscommunicatie in de defensie van PSV. Daniel Schwaab wilde voorkomen dat Dusan Tadic een voorzet van Ziyech tegen de touwen werkte, maar passeerde met die poging zijn eigen doelman Jeroen Zoet. Ajax profiteerde zo voor de negende keer dit seizoen van een eigen doelpunt.

Ajax controleerde de wedstrijd na de openingstreffer, wat resulteerde in mogelijkheden voor Matthijs de Ligt en Ziyech. In het slot van de eerste helft kroop PSV iets meer uit de schulp, al wisten de Eindhovenaren voor het eerst dit seizoen in een helft geen enkele keer op doel te schieten. De eerste kans in de tweede helft was voor Noussair Mazraoui, wiens schot gekeerd werd door Zoet. Ook PSV was al snel na rust zeer gevaarlijk. Hirving Lozano kroop uit de rug van Nicolás Tagliafico, maar stuitte van dichtbij op de uitgekomen André Onana.

Mazraoui vloert Angeliño en krijgt hiervoor de rode kaart van scheidsrechter Kuipers.

Een kwartier na rust kwam de wedstrijd volledig op zijn kop te staan. Mazraoui kwam met een hoog been in en raakte Angeliño. Scheidsrechter Björn Kuipers gaf de rechtsback van Ajax in eerste instantie een gele kaart, maar werd vervolgens naar de kant geroepen door de VAR. Na het bekijken van de beelden besloot Kuipers de gele kaart terug te trekken en Mazraoui een rode prent te tonen, waardoor Ajax met tien man verder moest. Direct na de rode kaart kwam PSV op gelijke hoogte. Een voorzet van Angeliño bereikte het hoofd van Luuk de Jong, die zijn vijftigste kopdoelpunt in de Eredivisie aantekende.

Het duel kantelde door de rode kaart en het doelpunt volledig, waardoor PSV Ajax met de rug tegen de muur zette. Via Bergwijn en De Jong kregen de bezoekers om de voorsprong te pakken, maar de derde treffer van de middag viel uiteindelijk aan de andere kant. Schwaab vloerde David Neres in het strafschopgebied, waar Kuipers in eerste instantie geen overtreding in zag. Op aandringen van de videoscheidsrechter ging de arbiter echter naar de kant en na het zien van de beelden besloot hij toch een strafschop te geven. Tadic bracht Ajax vanaf elf meter weer op voorsprong.

In de slotfase werd Ajax onder druk gezet door PSV, dat dit seizoen zo vaak in de slotfase trefzeker was. Ten Hag wisselde verdedigend en bracht Rasmus Kristensen en Lisandro Magallán in het veld, waardoor de Amsterdammers uiteindelijk stand wisten te houden. In de absolute slotfase werd het via Neres ook nog 3-1. Met nog zeven wedstrijden te spelen, heeft PSV nog een voorsprong van twee punten op naaste achtervolger Ajax.