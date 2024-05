Chelsea stuurde Quilindschy Hartman na diens blessure veelzeggend bericht

De interesse van Chelsea in Quilindschy Hartman was zeer serieus, zo bevestigt de vleugelverdediger zondag zelf bij Goedemorgen Eredivisie. Een vertrek van Hartman was geen onrealistische gedachte.

“Ik denk dat ze me nu niet willen hebben, maar ze wilden me wel graag hebben”, snijdt Hartman het onderwerp desgevraagd aan. De interesse van Chelsea ontsproot in de winter, zo geeft hij aan.

Quilindschy Hartman over interesse vanuit Engeland ???? "Ik denk dat de kans groot was geweest dat ik naar Chelsea zou zijn gegaan." ??#goedemorgeneredivisie — ESPN NL (@ESPNnl) May 19, 2024

“Afgelopen winterstop zijn ze gekomen bij Feyenoord, maar ik wilde het eigenlijk zelf ook niet op dat moment. Want ik was pas net doorgebroken, begon net een halfjaar alles te spelen, het EK dat eraan kwam met het Nederlands elftal”, somt de vleugelverdediger zijn redenen voor het willen blijven in Rotterdam op.

“Het was ook duidelijk vanuit Feyenoord, in de zomer staan we ervoor open, maar nu niet. Chelsea wilde me heel graag hebben en ik stond er ook zeker voor open, maar nu helaas is het anders gelopen.”

Voor Hartman is dat helemaal niet vervelend. “Tegelijkertijd: nu blijf ik lekker bij Feyenoord, vind ik ook prima. Maar ik denk wel dat er een grote kans was dat het anders gebeurd was”, doelt hij op een vertrek naar Londen.

Hartman kon de eventuele transfer echter op zijn buik schrijven nadat hij in het duel met FC Utrecht een zware knieblessure opliep. Zodoende miste hij het achterste deel van het seizoen en moet hij ook het EK missen.

In Londen werd het nieuws uiteraard ook opgevangen. “Chelsea heeft me sterkte gewenst en gezegd dat de interesse niet stopt", besluit Hartman. De kans dat de Engelse grootmacht ooit weer aanklopt in Rotterdam, is dan ook aannemelijk.

