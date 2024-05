Kraay jr. onthult de reden waarom Koeman Zirkzee niet selecteerde voor Oranje

Ronald Koeman neemt Joshua Zirkzee en Mats Wieffer niet mee vanwege hun fitheid, zo onthult Hans Kraay junior bij Goedemorgen Eredivisie. "Ik neem alleen fitte spelers mee naar het EK, met uitzondering van Memphis en Frenkie", zo citeert de analist de bondscoach.

De analyticus breekt een lans voor de in Italië actieve spits. “Zirkzee is aan een heel goed seizoen bezig bij Bologna. Hij heeft elf goals en vier assists en de grote clubs zitten achter hem aan.” Volgens Kraay junior zou Zirkzee perfect passen in het spelsysteem van de bondscoach.

"Ronald Koeman speelt niet 5-3-2, wat sommige mensen denken, maar 3-4-2-1, dus twee spelers achter Memphis. En Zirkzee zou daar zo ongelofelijk mooi en goed in passen, om een diepe spits heen. Hij heeft zoveel gevoel in zijn voeten. Bij Bologna komt hij ook wat vaker in de zestien.”

“Ik vind hem zó stilistisch, zó mooi, met zulke zachte voeten", vervolgt Kraay junior lovend. "En hij is meer gretig om in de zestien te komen geworden. Ik vind hem echt een stilist."

De analyticus had contact met Koeman over zijn selectiebeleid en vroeg waarom de bondscoach niet wilde wachten op het geblesseerde duo. “Toen heeft hij letterlijk gezegd: ik neem alleen fitte spelers mee naar het EK, met uitzondering voor Memphis en Frenkie (de Jong, red.). Alleen daar wil ik op wachten.”

“Of ik dat begrijpelijk vind? Ik zou bij Wieffer en Zirkzee een slag om de arm houden”, vervolgt Kraay junior. “Maar dit is de bondscoach en daar is hij heel duidelijk in.”

Quilindschy Hartman, te gast in de studio, leeft mee met boezemvriend Wieffer. "We hebben het natuurlijk over het Nederland s Elftal gehad," vertelt de linksback. "De trainer heeft gem duidelijk uitgelegd dat hij de eerste wedstrijd niet gaat halen."

"Koeman heeft het hem persoonlijk uitgelegd. Het was voor hem balen, maar Mats begrijpt het ook. Als hij de eerste wedstrijd wel had gehaald, dan had hij er gewoon bijgezeten. Als je niet topfit bent in zo'n belangrijk toernooi en je speelt tegen zulke grote landen, dan snap ik wel dat je fitte spelers wil hebben. En helaas voor Mats is hij niet fit", besluit zijn ploeggenoot.

