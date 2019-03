Zwak Feyenoord incasseert tweede thuisnederlaag van het seizoen

Feyenoord is aangelopen tegen de tweede thuisnederlaag van het seizoen in de Eredivisie. Vóór dit weekend wist alleen Fortuna Sittard een goed resultaat mee te nemen uit De Kuip, maar de Rotterdammers verloren zaterdagavond ook van Willem II: 2-3. Tot twee keer toe gaf Feyenoord een voorsprong uit handen voor eigen publiek. Als AZ zondag weet te winnen van Ajax, komt het op gelijke hoogte met Feyenoord. Willem II stijgt drie plekken en overnacht op de achtste plaats.

Orkun Kökcü kreeg opnieuw een basisplek van Giovanni van Bronckhorst en de jeugdexponent liet zich al gauw gelden. Na zes minuten zette hij een aanval op touw met Steven Berghuis, waarna laatstgenoemde recht op doelman Timon Wellenreuther schoot. Even daarna probeerde Kökcü het zelf vanaf een meter of dertig: de bal vloog maar net naast. Maar verreweg de grootste kans van de openingsfase was van Willem II. Achterin bij Feyenoord treuzelde Jan-Arie van der Heijden, die niet in de gaten had dat Alexander Isak in zijn rug opdook. De Zweed ontfutselde Van der Heijden de bal en kon afstormen op Kenneth Vermeer. De keeper kwam goed uit zijn doel en kwam als winnaar uit het één-op-één-duel.

Robin van Persie was nog weinig te zien, totdat hij na een kwartier bijna op geweldige wijze scoorde. De spits nam de bal vanuit het strafschopgebied ineens uit de lucht, na een lange bal van Sam Larsson, en scoorde bijna uit de draai. Hoewel Feyenoord af en toe slordig opereerde, had de thuisploeg de overhand en dat resulteerde halverwege de eerste helft in de 1-0. Na een snelle counter kwam de bal terecht bij Berghuis, die met veel gevoel over Wellenreuther heen stiftte: een wonderschone goal. Lang kon Feyenoord echter niet van de voorsprong genieten. Het werd 1-1 via Freek Heerkens, die ervan profiteerde dat Eric Botteghin de bal niet onder controle kreeg in het strafschopgebied na een corner.

Hoewel Feyenoord daarna het overwicht had, wist het Willem II in het restant van de eerste helft niet in grote problemen te brengen. Het beste moment van de Rotterdammers kwam vier minuten voor rust, toen Van Persie op aangeven van Berghuis van dichtbij op doel kopte. Wellenreuther lette goed op. Even daarna kopte Botteghin de bal net iets te strak naar de grond en dus hielden de Tilburgers stand. Tien minuten na rust mankeerde juist helemaal niets aan een kopbal van de Braziliaanse verdediger. Hij liep na een corner van Kökcü weg bij Vangelis Pavlidis en knikte prachtig raak in de bovenhoek, buiten bereik van Wellenreuther.

Willem II weigerde zich echter gewonnen te geven. Vlak na rust had Renato Tapia al bijna gescoord tegen de club die hem dit seizoen uitleent aan Willem II, en na een uur was het raak via een fraaie uithaal van de vrijstaande Fernando Lewis in de linkerhoek, na slordig balverlies van Ridgeciano Haps. Vervolgens liet Vilhena een grote kans op de 3-2 onbenut en dat was een dure misser. Willem II zou even later immers zelfs de leiding nemen: Isak draaide de verdediging van Feyenoord dol en schoot knap raak. De 2-4 van Diego Palacios werd afgekeurd wegens buitenspel, maar daar maalde in Tilburg niemand om omdat ook de 3-3 van Nicolai Jörgensen werd geannuleerd. De Deen trok aan het shirt van zijn tegenstander voordat hij de gelijkmaker binnenkopte.