UEFA geeft gigantische VAR-blunder toe en schorst verantwoordelijke arbiter

Woensdag, 29 november 2023 om 14:52 • Bart DHanis • Laatste update: 15:15

De UEFA heeft in een officieel statement toegegeven dat de penalty van Paris Saint-Germain onrechtmatig is gegeven. In het statement staat dat er nooit een strafschop mag worden toegekend als de bal via het lichaam van de speler tegen de arm aan komt. Dat is wel wat er gebeurde dinsdagavond in de Champions League.

Newcastle United leek lang de drie punten mee naar huis te gaan nemen. Dankzij een treffer van Alexander Isak stond de ploeg van manager Eddie Howe met 0-1 voor, tot in de laatste minuut van de extra tijd het noodlot toesloeg.

????????, PSG komt in de laatste minuten op 1-1 ?? Na een VAR-moment krijgt Paris een penalty, die wordt benut door Mbappé! ?? Terechte penalty of niet? ??#ZiggoSport #UCL #PSGNEW pic.twitter.com/Xp13KJifZX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 28, 2023

Ousmane Dembélé gaf een voorzet vanaf de zijkant van het strafschopgebied. De bal raakte via de zij van Valentino Livramento zijn arm. Scheidsrechter Szymon Marciniak besloot aanvankelijk geen strafschop toe te kennen, maar werd door VAR Tomasz Kwiatkowski naar het scherm geroepen.

Na het bekijken van de beelden besloot Marciniak alsnog een penalty te geven. Kylian Mbappé verzilverde de kans en bepaalde de eindstand op 1-1.

De UEFA geeft de fout van de Poolse leidsmannen dus toe en heeft VAR Kwiatkowski geschorst voor het duel dat hij woensdag als VAR zou leiden: Real Sociedad - RB Salzburg.

Door de fout van de arbiters moet Newcastle op de laatste speeldag van het miljardenbal winnen van AC Milan en moet PSG verliezen van Borussia Dortmund om nog aanspraak te maken op een ticket voor de volgende ronde.

Op X liet Alan Shearer zijn onvrede over de beslissing ook al blijken. De voormalig spits van onder meer Newcastle en Blackburn Rovers plaatste: ‘Doe me een f*cking plezier, wat een gigantische onzin! #VAR’.