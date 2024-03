Volgend hoofdstuk in Italiaans gokschandaal: Tonali wacht nieuwe schorsing

Sandro Tonali hangt opnieuw een straf boven het hoofd. De Italiaanse middenvelder zit momenteel een tien maanden lange schorsing uit wegens illegaal gokken, maar krijgt nu een nieuwe aanklacht aan zijn broek. Het nieuws werd donderdagmiddag door zijn club Newcastle United bevestigd.

Volgens de FA zou Tonali vijftig weddenschappen hebben geplaatst tussen 12 augustus en 12 oktober 2023. “Newcastle United erkent dat er een aanklacht ligt tegen Tonali met betrekking tot vermeende overtredingen van de FA-gokregels”, zo luidt het in een officieel statement van de club.

Newcastle United acknowledges a misconduct charge received by Sandro Tonali in respect of alleged breaches of FA Betting Rules. Sandro continues to fully comply with relevant investigations and he retains the club's full support. Due to this ongoing process, Sandro and… pic.twitter.com/x62qU4hx5A — Newcastle United FC (@NUFC) March 28, 2024

Zijn vorige schorsing kreeg Tonali doordat hij illegale gokpraktijken had verricht in dienst van zijn vorige club AC Milan. Daardoor zou hij tot augustus sowieso niet meer in actie komen. De 23-jarige middenvelder kan daardoor een streep zetten door de rest van het seizoen en het EK van komende zomer in Duitsland.

Hoewel Tonali zal balen van zijn eerdere schorsing, kwam de controleur uit Lodi nog tamelijk goed weg. In eerste instantie repte men in zijn geboorteland over een schorsing van drie à vier jaar, maar omdat Tonali medewerking verleende aan het onderzoek kwam een jarenlange schorsing te vervallen.

Tonali heeft nu tot uiterlijk 5 april om te reageren op de nieuwe beschuldigingen. “Sandro blijft volledig meewerken aan de relevante onderzoeken en wij blijven volledig achter hem staan”, aldus Newcastle, dat inhoudelijk verder niet in wilde gaan op de zaak.

Tonali werd in Newcastle gezien als de volgende pilaar in de ontwikkeling van de club, die sinds 2021 in vermogende Saudische handen is. Waar zijn komst in eerste instantie nog onmogelijk werd geacht, zette hij uiteindelijk zijn handtekening onder een langdurig contract. Newcastle betaalde alleen voor Alexander Isak (70 miljoen euro, 2022/23) meer geld dan voor Tonali.

De Italiaanse middenvelder speelde aan het begin van dit seizoen nog twaalf wedstrijden voor Newcastle, voordat zijn schorsing officieel werd. In die optredens maakte hij tevens zijn eerste doelpunt voor The Magpies. Hoe zwaar een eventuele extra schorsing zal zijn voor Tonali, is vooralsnog niet bekend.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties