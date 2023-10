Officieel: gokschandaal kost Sandro Tonali rest van het seizoen en EK

Donderdag, 26 oktober 2023 om 13:08 • Wessel Antes • Laatste update: 13:21

Sandro Tonali komt de komende tien maanden niet meer in actie, zo bevestigt Gabriela Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond FIGC. De 23-jarige middenvelder van Newcastle United kan vanwege zijn illegale gokpraktijken een streep zetten door de rest van het seizoen en een eventueel EK met Italië. De Engelse club heeft nog niet gereageerd op de definitieve schorsing.

Hoewel Tonali zal balen van zijn schorsing, komt de controleur uit Lodi nog tamelijk goed weg. In eerste instantie repte men in zijn geboorteland over een schorsing van drie à vier jaar, maar omdat Tonali medewerking verleende aan het onderzoek komt een jarenlange schorsing te vervallen. Voor Newcastle is de situatie echter een hard gelag, daar de club afgelopen zomer liefst 64 miljoen euro neertelde bij AC Milan.

Woensdag kwam Tonali voor de laatste keer in actie bij the Magpies, die in de Champions League met 0-1 onderuit gingen tegen Borussia Dortmund. De rechtspoot kwam dit seizoen 692 minuten in actie voor Newcastle, verdeeld over 12 optredens. Eenmaal wist Tonali het net te vinden.

Tonali heeft toegegeven te hebben gegokt op winstpartijen van Milan en zijn zaakwaarnemer bevestigde vorige week dat hij kampt met een gokverslaving. “Sandro voert een strijd tegen een gokverslaving, maar ook deze wedstrijd gaat hij winnen”, verklaarde Giuseppe Riso tegenover La Gazzetta dello Sport. Ook manager Eddie Howe ging publiekelijk in op de problematiek rondom zijn sterspeler.

“Hij kan er heel goed mee omgaan”, begon Howe zijn betoog voor het afgelopen weekend. “Hij heeft deze week twee keer met ons meegetraind en is beschikbaar voor de wedstrijd tegen Crystal Palace (4-0, red.). Maar we hebben allemaal zwaktes en kwetsbaarheden. Die moeten we opmerken en hem daar zo goed mogelijk bij helpen, zodat hij de optimale prestaties kan leveren. Maar het belangrijkste onderdeel van deze hele situatie is het welzijn van Sandro.”

Tonali werd in Newcastle gezien als de volgende pilaar in de ontwikkeling van de club, die sinds 2021 in vermogende Saudische handen is. Waar zijn komst in eerste instantie nog onmogelijk werd geacht, zette hij uiteindelijk zijn handtekening onder een langdurig contract. Newcastle betaalde alleen voor Alexander Isak (70 miljoen euro, 2022/23) meer geld dan voor Tonali.

Afgelopen weekend lieten de fans van Newcastle zien dat zij Tonali steunen. Tijdens de 4-0 zege op Crystal Palace toonde het thuispubliek een groot spandoek van de Italiaanse middenvelder, die na 69 minuten het veld betrad als vervanger van Bruno Guimarães. Na zijn korte invalbeurt tegen Dortmund moeten de fans van Newcastle nu tien maanden wachten om de geliefde Tonali weer te zien spelen.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.