Tottenham en Van de Ven worden compleet zoek gespeeld door Newcastle

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag een uiterst pijnlijke nederlaag geleden in de Premier League. De ploeg van Ange Postecoglou verloor met 4-0 op bezoek bij Newcastle United. Alexander Isak was de grote man aan de kant van de thuisploeg met twee goals. Een ongelukkige bijrol was er weggelegd voor Micky van de Ven.

Tottenham had bij een overwinning hele goede zaken kunnen doen en de vierde plek, die aan het einde van de rit recht geeft op Champions League-voetbal, steviger in handen kunnen nemen. De ploeg van Postecoglou staat in punten namelijk gelijk met naaste belager Aston Villa.

Newcastle liet dat echter niet gebeuren en speelde vanaf het eerste fluitsignaal met het volste vertrouwen. De ploeg van Eddie Howe liet the Spurs er niet aan te pas komen, wat na een half uur spelen tot de 1-0 leidde.

Gordon ???? Isak

Newcastle United komt binnen enkele minuten op een 2-0 voorsprong tegen Tottenham. Van de Ven wordt bij beide goals uitgekapt ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 13, 2024

Isak liet Van de Ven voorbijglijden in de vijandelijke zestien en had de hoek vervolgens voor het uitkiezen. Terwijl de regie nog bezig was met de festiviteiten van de 1-0, lieten The Magpies het stadion opnieuw ontploffen.

Tottenham kreeg het niet voor elkaar om onder de druk van Newcastle uit te voetballen. Na een slechte uittrap van Guglielmo Vicario kwam de bal terecht bij Anthony Gordon. De buitenspeler zag Van de Ven opnieuw druistig inkomen, waarna de 2-0 een koud kunstje bleek.

Newcastle was geenszins van plan om de voet van het gaspedaal te halen in de tweede helft en tilde de marge al vrij snel naar drie. Opnieuw werd Isak in stelling gracht. De voormalig Eredivisionist werd gelanceerd door Bruno Guimarães en rondde koel af: 3-0.

Voor Isak betekende het alweer zijn zeventiende treffer van het seizoen. De spits was in zijn laatste zes thuiswedstrijden op rij trefzeker. Isak is bovendien de eerste Newcastle-speler sinds Alan Shearer (2003/04) die 20+ goals weet te maken in één seizoen namens Newcastle.

Alsof het daarmee nog niet erg genoeg was voor Tottenham, mocht ook Fabian Schär meedelen in de feestvreugde. De verdediger kopte kort voor tijd een corner van Gordon achter de compleet kansloze Guglielmo Vicario: 4-0.

