‘De Jong, Dembélé en Coutinho zijn gehaald voor het leven zonder Messi’

Josep Maria Bartomeu bereidt Barcelona voor op een leven na Lionel Messi, zo vertelt de preses woensdag in een interview met de BBC. De 31-jarige Argentijn is volgens Bartomeu de beste voetballer aller tijden, maar hij beseft dat Messi niet eeuwig het voortouw kan nemen in het Camp Nou. Mede daarom besloot Bartomeu in het afgelopen anderhalf jaar om meerdere jonge spelers naar Barcelona te halen.

De club trok de portemonnee voor Frenkie de Jong, die na dit seizoen voor maximaal 86 miljoen euro overkomt van Ajax, en versterkte zich eerder al met jonge spelers als Malcom, Arthur Melo, Clément Lenglet, Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho. "Met Messi hebben we de beste speler ter wereld en de beste speler in de geschiedenis van het voetbal. Maar ik weet dat hij op een dag zal stoppen met voetballen. Hopelijk is dat pas over vier of vijf jaar."

"Ik wil de club voorbereiden op die toekomst en daarom hebben jonge talenten als Dembélé, Coutinho en Frenkie de Jong naar de club gehaald. We willen net zo succesvol blijven als we nu zijn", benadrukt Bartomeu, die in 2015 werd herkozen als voorzitter van Barcelona. "Ik heb nog twee seizoenen een mandaat en ik wil dat het komende bestuur meer te besteden heeft en zich kan richten op nieuwe projecten."

De preses vertelt dat Barcelona heeft moeten 'vechten' voor de komst van De Jong. De club was in de veronderstelling dat de Ajacied niet wilde komen. "We besloten daarom om op het vliegtuig te stappen en aan hem en zijn familie uit te leggen waar Barcelona voor staat en wat we hem konden bieden. De keuze die hij heeft gemaakt, zal zijn leven voor goed veranderen. Dat geldt voor alle spelers die ervoor kiezen om naar Barcelona te komen."