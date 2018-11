‘Ze kunnen zeggen: ‘we verkopen Neres en we gaan Lozano halen’

Marc Overmars vertelde voor de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-0) dat er ten minste drie spelers na dit seizoen weggaan bij Ajax. “Zij hebben zo’n hoog niveau dat we ze straks niet meer kunnen behouden”, zei de directeur tegen FOX Sports. Hij doelde vermoedelijk op Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Hakim Ziyech. Ook André Onana wordt echter gelinkt aan een transfer.

Peter Bosz is benieuwd naar de uitgaande transfers bij Ajax en vraagt zich ook af wat de Amsterdammers met het geld gaan doen. “Er gaat dus minimaal tweehonderd miljoen euro bij Ajax binnenkomen. En dan? Gaan ze met dat geld spelers voor twintig of dertig miljoen aantrekken? Als ze dat doen, zal het salaris nog meer omhoog moeten, want dat heeft daar toch mee te maken”, vertelt Bosz in een interview met Voetbal International.

Volgens Bosz zou Ajax voor ‘de aanpak’ van Bayern München kunnen kiezen: “Wat ze wél kunnen doen, is bijvoorbeeld zeggen: We verkopen Neres en we gaan Lozano halen (…) De volgende stap is de beste spelers bij PSV en Feyenoord weg te halen. Als je dat doet, word je er niet alleen zelf sterker van, je verzwakt ook je concurrent. Dan heb je de monopoliepositie in Nederland”, aldus de coach die met Ajax de Europa League-finale bereikte.

Overmars benadrukte begin november overigens ook dat hij niet van plan is om belangrijke spelers in de winterstop te laten gaan. “Het is bekend dat er in de winterstop niemand weggaat, dat is kansloos. Wat er ook op tafel komt.” Onder anderen De Ligt en Ziyech hebben zelf ook reeds aangegeven dat zij het seizoen sowieso afmaken in de Johan Cruijff ArenA.