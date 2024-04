Matthijs de Ligt ontbreekt in basisopstelling Bayern; wel plaats voor Mazraoui

Matthijs de Ligt komt dinsdagavond niet in actie namens Bayern München in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid. De centrale verdediger ondervindt te veel hinder van een blessure die hij afgelopen weekend opliep. Wel is er een basisplaats voor Noussair Mazraoui. De heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League begint om 21:00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Select.

Manuel Neuer staat onder de lat bij Bayern. De clublegende kan in de Allianz Arena niet worden geholpen door Dayot Upamecano, die net als De Ligt last heeft van een blessure. Upamecano zit wel op de bank. Het centrum wordt dan ook gevormd door Min-jae Kim en Eric Dier. Joshua Kimmich staat op de rechtsbackpositie geposteerd. Aan de andere kant krijgt Mazraoui de voorkeur boven Alphonso Davies.

Konrad Laimer is op tijd fit geraakt en vormt samen met Leon Goretzka het blok op het middenveld. Spits Harry Kane wordt in zijn rug gesteund door Leroy Sané, Thomas Müller en Jamal Musiala. Achter de namen van Sané en Musiala stonden nog vraagtekens, maar het duo is fit genoeg gebleken om te starten. Kingsley Coman, Tarek Buchmann, Sacha Boey en Bouna Sarr zijn net als De Ligt niet van de partij.

"We hebben uiteraard tactiek nodig, maar ook wat geluk", blikte trainer Thomas Tuchel vooruit. "Met tactiek kun je veel bereiken. We moeten een goede balans vinden en momenten waarop we oplossingen kunnen vinden. De spelers hebben ook de vrijheid nodig om dat te bewerkstelligen. Maar uiteraard hebben we ook wat geluk nodig in de wedstrijd. Dat geluk moeten we ook een beetje afdwingen."

Voor De Ligt werd het duel met Real Madrid een race tegen de klok. De mandekker zette de afgelopen dagen alles op alles om de halve eindstrijd van het miljardenbal te halen, maar is daar niet in geslaagd.

De Ligt stapte dinsdagmiddag niet uit de bus toen de selectie van Bayern terugkeerde bij het hotel van een lichte warming-up-sessie, zo hebben Duitse media geconstateerd. Konrad Laimer, die ook uitviel in de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt, lijkt wel te kunnen spelen.

Voor De Ligt bleef het duel met Frankfurt beperkt tot 45 minuten, daar de Nederlander zich halverwege moest laten vervangen. De voormalig Ajacied ging er in de eerste helft bij zitten en vroeg om medische verzorging.

Opstelling Bayern München: Neuer; Kimmich, Kim, Dier, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane.

Opstelling Real Madrid: Lunin; Vázquez, Nacho, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinícius Júnior.

