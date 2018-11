Ajax-fans wederom niet welkom: ‘Twee zaken zijn voor mij doorslaggevend’

Supporters van Ajax worden al sinds 2006 geweerd bij het stadion van ADO Den Haag en dat verbod is verlengd door de gemeente Den Haag. Op 24 februari gaat Ajax op bezoek bij de ploeg van trainer Alfons Groenendijk en fans van de Amsterdamse club zijn wederom niet welkom, zo legt burgemeester Pauline Krikke uit.

"Vanuit de intentie om de stap naar normalisatie dit jaar te zetten, hebben we met de politie, ADO, Ajax, de KNVB en andere betrokkenen gekeken of en hoe we dit jaar weer Ajax-supporters kunnen toelaten in het ADO-stadion en ADO-supporters in de Johan Cruijff ArenA", vertelt Krikke dinsdag, geciteerd door Omroep West.

In die gesprekken bleek dat het draagvlak bij de supporters van ADO beperkt is, zowel voor het bezoeken van de wedstrijd in Amsterdam als voor het ontvangen van Ajax-fans in Den Haag, zo klinkt het. "Grondig onderzoek ter voorbereiding op ADO-Ajax leert dat voor een veilig verloop die inzet zou neerkomen op buitensporig veel agenten, zeker in vergelijking met andere thuiswedstrijden."

"In de afgelopen jaren zijn we er samen met ADO Den Haag en de supporters juist in geslaagd om het hoge aantal inzet-uren van de politie bij thuiswedstrijden drastisch terug te brengen. Ook dit is normalisatie. En deze lijn willen we onverkort vasthouden. Daarbij, als we die agenten inderdaad allemaal inzetten bij ADO-Ajax betekent dat simpelweg dat we minder politie-inzet zullen hebben in de wijken."

Krikke heeft uiteindelijk de knoop doorgehakt bij dit 'razend ingewikkeld dilemma'. “Twee zaken zijn voor mij doorslaggevend. Het ontbreekt bij de supporters aan voldoende draagvlak. En ik kan én wil de veiligheid en openbare orde elders in de stad niet verwaarlozen ten faveure van het organiseren van één voetbalwedstrijd. Dat is aan de stad en de inwoners niet uit te leggen.”