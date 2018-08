Liverpool blijft foutloos na lastige avond op Selhurst Park

Liverpool heeft maandagavond een overwinning geboekt op Crystal Palace. De ploeg van manager Jürgen Klopp won met 0-2 op bezoek op Selhurst Park. James Milner tekende vanaf elf meter voor de openingstreffer, waarna de eindstand in de absolute slotfase werd bepaald door Sadio Mané. Bij the Reds speelden Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum negentig minuten mee.

Liverpool was het seizoen vorige week goed van start gegaan met een 4-0 overwinning op West Ham United en ook tegen the Eagles werden drie punten gepakt. Halverwege de eerste helft kreeg Mohamed Salah een grote kans om zijn ploeg op voorsprong te schieten. Na goed voorbereidend werk van Naby Keïta kwam de Egyptische aanvaller in scoringspositie, maar zijn vizier stond niet op scherp. Ook Crystal Palace was dreigend. Met een fraai afstandschot raakte Andros Townsend de lat.

Op slag van rust kwam Liverpool alsnog op voorsprong. Salah werd licht geraakt en ging gewillig naar de grond, wat tot grote woede leidde bij de spelers van de thuisploeg. De bal ging op de stip en het was Milner die geen fout maakte vanaf elf meter. In de tweede helft golfde het spel op een neer, waarbij beide ploegen mogelijkheden kregen om te scoren. Patrick van Aanholt kreeg ook nog een kans, maar ook hij wist niet te scoren.

In de slotfase kwam Crystal Palace met tien man te staan nadat Aaron Wan-Bissaka aan de noodrem moest trekken. Salah stevende af op het doel van Wayne Hennessey en de verdediger werkte zijn tegenstander naar de grond. Met een man meer kwam Liverpool niet meer in de problemen en in blessuretijd werd de voorsprong zelfs nog verdubbeld. De ploeg van Klopp kwam er razendsnel uit na een hoekschop van Crystal Palace en Sadio Mané bepaalde de eindstand op 0-2.