Thiago Silva zegt Chelsea definitief gedag in hartverwarmende afscheidsvideo

Thiago Silva gaat Chelsea deze zomer definitief achter zich laten. The Blues posten maandag een video op de officiële kanalen, waarin de 39-jarige verdediger zijn vertrek aankondigt. Dat valt Silva zichtbaar zwaar.

Afgelopen week werd bekend dat Silva zo goed als zeker terug zou keren naar zijn geboorteland. GOAL meldde dinsdag dat de Braziliaan tot een mondeling akkoord was gekomen met jeugdliefde Fluminense, waar hij al meerdere periodes in zijn leven onder contract stond.

Het was alleen nog wachten op de officiële bevestiging vanuit Chelsea. Die volgt nu, en staat bol van de emoties.

Four years, countless memories.



A message from Thiago Silva… pic.twitter.com/f2YbB4GMXY — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 29, 2024

In een speciale afscheidsvideo neemt Silva uitgebreid de tijd om iedereen die Chelsea een warm hart toedraagt te bedanken. "Ik kwam hier met het plan om maar een jaar te blijven, en bleef uiteindelijk vier jaar', zegt de routinier in de video. "Het maakt me ontzettend trots deel van de Chelsea-familie te zijn. En hoop dat mijn zoons (die in de Chelsea-jeugd spelen, red.) hun carrière kunnen vervolgen bij deze geweldige club, waar iedereen deel uit van wil maken."

Silva wil het boek 'Chelsea' echter nog niet sluiten. "Ik heb hier de afgelopen vier jaar mijn alles gegeven, maar helaas heeft alles een start, een midden en een eind. Dat betekent niet dat ik de deur definitief dichttrek. Ik hoop de deur open te houden, zodat ik in de nabije toekomst terug kan keren, al is dat in een andere rol. Ik kan alleen maar 'dankjewel' zeggen", aldus Silva.

De 113-voudig Braziiliaans international kwam in de zomer van 2020 naar Chelsea, nadat zijn contract afliep bij Paris Saint-Germain. In zijn debuutseizoen legden the Blues direct beslag op de Champions League. Sinds twee seizoenen gaat het echter bergafwaarts met Chelsea, en Silva weet zich niet aan de malaise te onttrekken. Met de Braziliaan als vaste starter staat de ploeg van Mauricio Pochettino momenteel negende in de Premier League.

In totaal kwam Silva tot 151 officiële optredens sinds zijn komst. Naar verwachting keert hij nu terug naar Fluminense, waar hij in de jeugd én tussen 2006 en 2009 voor uitkwam. Silva werd vorig seizoen nog verkozen tot Speler van het Jaar bij Chelsea, en groeide eind vorig jaar uit tot oudste doelpuntenmaker ooit van the Blues.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties