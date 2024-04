Liverpool-icoon zet vraagtekens bij komst Arne Slot: ‘Tijden zijn veranderd’

Jamie Carragher vraagt zich af of Arne Slot de juiste manager is om de succesvolle Jürgen Klopp op te volgen bij Liverpool. Dat liet de clubicoon van the Reds woensdagavond weten als analist bij Sky Sports. De voormalig verdediger noemt een transfer van Feyenoord naar Liverpool ‘een gigantische overgang’ en stelt dat trainers als Klopp en Rafael Benítez al meer hadden laten zien dan Slot toen zij tekenden op Anfield.

Carragher was woensdag analist bij de Merseyside derby tussen Everton en Liverpool (2-0) en werd logischerwijs gevraagd naar zijn mening over de concrete interesse van Liverpool in Slot. Carragher sprak daarbij lichte twijfels uit, maar is vooral benieuwd naar de kwaliteiten van de Bergentheimer.

“Als je de stap bekijkt, van Feyenoord naar Liverpool, dan is dat echte een gigantische overgang”, aldus Carragher. “Dat is het écht. Het lijkt alsof het niet lukte om twee topmanagers te halen: Xabi Alonso en Rúben Amorim. Nu is Slot de duidelijke favoriet voor de job.” Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano zijn de onderhandelingen tussen Feyenoord en Liverpool in volle gang.

Volgens Carragher is Slot een stuk minder bekend dan zijn voorgangers. “Dit is geen aanstelling zoals Jürgen Klopp of eerder Rafael Benítez dat was. Benítez had de UEFA Cup gewonnen, twee keer La Liga veroverd. Klopp haalde al eens de Champions League-finale en won meermaals de Bundesliga.”

Bovendien zijn de verwachtingen nu hoger op Anfield, zo stelt Carragher. “Liverpool zat toen in een ander tijdperk. De club vocht voor een plaats in de top vier. Tijden zijn veranderd. Nu moet de manager gaan strijden om de Premier League-titel.”

Ook Europees zullen de verwachtingen torenhoog zijn. “In de Champions League wordt minstens een plaats bij de laatste acht verwacht. Het is een gigantische stap, maar Slot heeft bewezen een goede coach te zijn met prima resultaten bij AZ en Feyenoord”, besluit Carragher met een subtiele nuance.

Liverpool-captain Virgil van Dijk, landgenoot van Slot, leek een stuk positiever over de mogelijke komst van de trainer van Feyenoord. “Ik denk dat Slot misschien wel een van de betere Nederlandse coaches is van dit moment. Door de manier van spelen en zijn filosofie kan hij denk ik een Liverpool-coach zijn. Alleen, wat ik lees en ook hoor is dat het nog lang niet rond is.”