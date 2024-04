‘Feyenoord raakt naast Slot en Hulshoff nog een staflid kwijt aan Liverpool’

Arne Slot wil ook Ruben Peeters, Head of Performance bij Feyenoord, meenemen naar Liverpool. Eerder werd al bekend dat assistent-trainer Sipke Hulshoff op de nominatie staat om eveneens aan de slag te gaan op Anfield. De Telegraaf meldt donderdag dat Feyenoord waakt voor een leegloop, maar het lijkt erop dat Slot ‘slechts’ twee stafleden meeneemt naar Engeland.

De ochtendkrant verwacht dat de afkoopsom voor Slot, die tot medio 2026 vastligt bij Feyenoord, ruim boven de 10 miljoen euro uit gaat komen. Liverpool en de 45-jarige succescoach uit Bergentheim hopen op een akkoord in de komende 48 uur.

Liverpool ziet in Slot de ideale opvolger van Jürgen Klopp, die komende zomer na negen jaar vertrekt. De Nederlander komt daarbij voor een behoorlijke opgave te staan. “Slot is geïnformeerd door de leiding van Liverpool over de exodus aan technische mensen en dat heeft alles te maken met het feit dat het complete Team Klopp opstapt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Waar Feyenoord vreest voor een leegloop na het vertrek van Slot, lijkt de schade mee te vallen. “Sipke Hulshoff gaat sowieso mee met zijn hoofdtrainer. John de Wolf niet, die heeft net een nieuw contract getekend en die voelt zich ook gelukkig om bij Feyenoord te blijven naast een volgende trainer. Ook omdat Feyenoord van hem verlangt dat hij de cultuur bewaakt en elke nieuweling duidelijk maakt waar de club voor staat.” Wel raakt Feyenoord naast Slot en Hulshoff nog een staflid kwijt.

“Ruben Peeters, Head of Performance bij Feyenoord, zal waarschijnlijk meegaan naar Liverpool. In andere gevallen zal Feyenoord zich net als bij Slot zelf niet soepel opstellen, omdat de club naast een aantal spelers die bij grote transfers moeten worden vervangen niet ook nog een complete organisatie opnieuw wil inrichten.”

Peeters is een 31-jarige Belg die sinds 2021 werkzaam is bij Feyenoord als Head of Performance. De Rotterdammers namen hem destijds over van KRC Genk. Met de Australische Leigh Egger (31) heeft Feyenoord mogelijk al een geschikte vervanger in huis. Ook hij is sinds 2021 werkzaam in Rotterdam-Zuid.

De Telegraaf schrijft verder nog over het salaris dat Slot te wachten staat. “Het salaris van Klopp is in zijn laatste seizoenen astronomisch, totaal zo’n 17 miljoen euro mede dankzij bonussen voor hoofdprijzen die hij met Liverpool won. Aan zo’n bedrag hoeft Slot niet te denken, want die 17 miljoen euro lag ook niet klaar toen Klopp begon.” Journalist Mike Verweij verwacht dat Slot zo’n 8 miljoen euro per jaar gaat verdienen, een bedrag dat middels bonussen per seizoen kan oplopen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties