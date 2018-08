Atlético deelt Real mokerslag uit in enerverende burenruzie

Atlético Madrid is het seizoen woensdag begonnen met een prijs. Los Colchoneros, die vorig seizoen de Europa League wonnen, waren in de A. Le Coq Arena in het Estse Tallinn na een verlenging met 2-4 te sterk voor Champions League-winnaar Real Madrid en mogen zodoende de Europese Super Cup mee terug naar Spanje nemen. Voor de Koninklijke betekent de nederlaag zijn eerste verloren internationale finale sinds december 2000, toen Boca Juniors tijdens het WK voor clubs te sterk was.

Bij Real Madrid ontbrak Thibaut Courtois nog onder de lat, volgens de officiële lezing omdat hij niet ingeschreven was. Keylor Navas verdedigde daardoor nog het doel van de Koninklijke en kon al na 49 seconden vissen. Diego Costa nam een lange bal tot twee keer toe met het hoofd mee en schoot op fantastische wijze raak. Real Madrid had in de beginfase even de tijd nodig om in de wedstrijd te komen, maar ging gedurende de eerste helft steeds beter spelen en kreeg ook goede mogelijkheden.

Marco Asensio wist een voorzet van Marcelo op fraaie wijze richting doel te krijgen, maar Atlético-doelman Jan Oblak kon de gelijkmaker nog voorkomen. Marcelo probeerde het even later zelf met een schot, zonder succes. Na 27 minuten spelen was het wél raak voor de ploeg van trainer Julen Lopetegui. Een afgemeten voorzet van Gareth Bale bereikte het hoofd van Karim Benzema, die de gelijkmaker tegen de touwen kopte. Voor rust zag Asensio nog een schot vanaf de rand van het strafschopgebied net naast het doel van Oblak gaan.

Na rust golfde het spel een kwartier op en neer, tot Real Madrid een strafschop kreeg wegens een handsbal van Diego Godín. Sergio Ramos zette Oblak op het verkeerde been en schoot de Koninklijke na 63 minuten spelen op voorsprong in Tallinn. Benzema kreeg vervolgens een schietkans in het strafschopgebied, maar zag Oblak reddend optreden. In het laatste kwartier van de wedstrijd ging Atlético nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker en zag die jacht in de 79e minuut slagen.

Na goed doorgaan van Juanfran aan de zijlijn kwam Ángel Correa aan de bal in het strafschopgebied. De Argentijnse aanvaller wist de bal voor het doel te brengen, waar Diego Costa klaarstond om de gelijkmaker tegen de touwen te werken. Ondanks dat de spits in de slotfase nog in kansrijke positie in balbezit kwamen in het strafschopgebied van Real Madrid, vielen er binnen de reguliere speeltijd geen treffers meer.

Acht minuten na het begin van de verlenging deelde Sául Ñíguez met een heerlijke volley op aangeven van Thomas Partey echter een mokerslag uit en Atlético gaf de buurman niet meer de kans om van die klap te bekomen. Zes minuten na de 2-3 rondde Koke namelijk op fraaie wijze een uitbraak van zijn ploeg af, waardoor de ploeg van de officieel debuterende Julen Lopetegui tegen een schier onoverbrugbare achterstand aankeek. De ingevallen Luka Modric zorgde dik vijf minuten voor het einde van de extra tijd met een volley nog wel voor gevaar, maar kon toch de eerste pijnlijke nederlaag van het tijdperk na Cristiano Ronaldo niet meer voorkomen.