‘Het zou een behoorlijke afgang zijn als Ajax weer geen kampioen wordt’

Ajax is volgens twaalf toonaangevende voetbaljournalisten de torenhoge favoriet voor de landstitel. Vorig seizoen voorspelden vijf prominenten de landstitel van PSV, maar dit jaar worden de regerend landskampioen, Feyenoord en AZ kansloos geacht. “Ik denk dat het verschil met de nummer twee zomaar tot een punt of twintig kan gaan oplopen. Ajax wordt onbedreigd kampioen”, vermoedt Jeroen Grueter van Studio Sport, in zijn prognose in de Seizoengids van Voetbal International.

Jan Joost van Gangelen van FOX Sports denkt daar net zo over. “Ajax moet de titel veroveren, anders kunnen Edwin van der Sar en Marc Overmars hun biezen pakken.” Willem Vissers verwacht een opwindende strijd om de landstitel, al denkt hij dat de schaal hoe dan ook naar Amsterdam zal gaan. “Mijn vertrouwen in trainer Erik ten Hag is niet overdreven groot, met name omdat ik hem niet zo vind passen bij Ajax, maar de clubleiding heeft het succes gekocht, mede om de eigen positie te redden.”

“Het zou een behoorlijke afgang zijn als Ajax met zoveel investeringen weer geen kampioen wordt”, vindt de journalist van de Volkskrant. Valentijn Driessen deelt zijn mening. “Ajax wordt normaal gesproken eens in de drie jaar kampioen en met dit materiaal zeker”, stelt de chef voetbal van De Telegraaf. Taco van den Velde denkt dat PSV de concurrentiestrijd met Ajax aan kan gaan, maar niet meer dan dat. “PSV maakte een sterke indruk in de voorbereiding maar de selectie van Mark van Bommel is vrij smal.

“Als PSV zich ook plaatst voor de Champions League kan dat een probleem worden. Maar als er voor 1 september nog enkele versterkingen bijkomen acht ik ze in staat de concurrentiestrijd met Ajax aan te gaan”, besluit de journalist van Voetbal International. Ajax en PSV spelen zaterdag thuis tegen respectievelijk Heracles Almelo en FC Utrecht. Een dag later gaat Feyenoord op bezoek bij De Graafschap en is AZ gastheer voor NAC Breda.