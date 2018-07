Jahanbakhsh breekt records en tekent in Premier League

Alireza Jahanbakhsh gaat zijn geluk beproeven in de Premier League. De aanvaller verlaat AZ en tekent een contract voor vijf seizoenen bij Brighton & Hove Albion, zo maken beide clubs bekend via de officiële kanalen. Met een geschatte transfersom van 25 miljoen euro is Jahanbakhsh zowel de duurste aankoop ooit van Brighton als de duurst verkochte speler aller tijden van AZ.

Jahanbakhsh wordt met zijn transfer beloond voor een ijzersterk seizoen, waarin hij topscorer van de Eredivisie werd. De Iraniër kwam vorig seizoen tot 21 doelpunten in 32 wedstrijden; in totaal droeg hij 84 keer het shirt van AZ in de Eredivisie en scoorde hij 34 keer. Jahanbakhsh was in 2015 overgekomen van NEC, waarvoor hij in 55 competitieduels tot 17 doelpunten kwam. Deze zomer deed hij met Iran mee aan het WK.

“We zijn enorm verheugd om Alireza bij onze club te verwelkomen. In het bijzonder zijn we blij dat we deze deal hebben kunnen afronden”, reageert manager Chris Hughton op de clubwebsite op de komst van Jahanbakhsh. “Ali is een speler die we jarenlang hebben gevolgd en zijn veelzijdigheid vergroot onze aanvallende opties. Hij kan spelen als buitenspeler of als aanvallende middenvelder. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken.”

Bij Brighton was Jürgen Locadia sinds vorig jaar de duurste clubaankoop ooit met een transfersom van zeventien miljoen euro. Daar gaat Jahanbakhsh dus ruimschoots overheen. Hij lost bovendien Vincent Janssen af als recordverkoop van AZ: twee jaar geleden vertrok de spits voor circa 22 miljoen euro naar Tottenham Hotspur, nadat ook hij topscorer van Nederland was geworden.

Het was voor AZ al een lucratieve transferzomer, want eerder verkaste Wout Weghorst voor tien à elf miljoen euro naar VfL Wolfsburg. Zelf deed de club drie aankopen: doelman Rody de Boer werd overgenomen van Telstar, middenvelder Marko Vejinovic kwam over van Feyenoord en verdediger Henri Weigelt maakte de overstap van Arminia Bielefeld naar Alkmaar. Tot slot werd Léon Bergsma transfervrij weggehaald bij Jong Ajax.