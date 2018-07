‘Feyenoord veegt eerste bod van tafel en verlangt 5,5 miljoen’

Phillip Cocu aast op de diensten van Sven van Beek, maar vangt tot op heden bot bij Feyenoord. De nieuwe trainer van Fenerbahçe ziet in de 23-jarige verdediger van de Rotterdammers een welkome versterking. Feyenoord heeft echter een eerste bod op Van Beek van tafel geveegd, meldt Voetbal International op basis van Turkse bronnen.

Naar verluidt wil de bekerwinnaar graag 5,5 miljoen euro vangen voor de stopper, die na Ferdi Kadioglu mogelijk de tweede speler wordt die Nederland inruilt voor de Gele Kanaries. De kans is aanwezig dat Fenerbahçe nogmaals aanklopt bij Feyenoord, aangezien Van Beek, die tot volgend jaar zomer vastligt in De Kuip, hoog op het verlangstlijstje van de Turkse topclub staat.

Technisch directeur Martin van Geel eist dus een aanzienlijk bedrag voor de verdediger, mede omdat Feyenoord al meerdere belangrijke krachten heeft verloren. Zo is Karim El Ahmadi vertrokken naar Saudi-Arabië, waar hij tekende voor Al Ittihad. Ook Gustavo Hamer, Simon Gustafson, Bilal Basacikoglu, Marko Vejinovic en Kevin Diks zijn volgend jaar niet te bewonderen in het shirt van de Eredivisionist.

Van Beek speelt vanaf de D’tjes voor Feyenoord en maakte in een bekerwedstrijd tegen PSV zijn debuut in het eerste elftal. Hij speelde tot dusverre 126 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers en daarin kwam hij tot vijf doelpunten en drie assists. Of de centrale verdediger zelf openstaat voor de overstap naar Fenerbahçe, dat is nog onduidelijk.