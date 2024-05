Bayern verliest Bundesliga-topper en beleeft slechte generale voor Real Madrid

VfB Stuttgart heeft zaterdagmiddag de topper tegen Bayern München gewonnen. In eigen huis was de nummer drie van de Bundesliga met 3-1 te sterk voor der Rekordmeister. Met nog twee duels te gaan is het gat op de Bundesliga-ranglijst tussen nummer twee Bayern en nummer drie Stuttgart nu nog twee punten.

Bayern moest het nog altijd stellen zonder de geblesseerde Matthijs de Ligt, die hoopt komende week wel beschikbaar te zijn voor de return tegen Real Madrid in de halve finale van de Champions League. Het hart van de verdediging tegen Stuttgart bestond daardoor opnieuw uit Eric Dier en Kim Min-jae. Noussair Mazraoui begon op de bank, maar zou na ruim een uur spelen invallen.

In de openingsfase was Stuttgart de betere partij, en de thuisploeg kreeg ook kansen op de openingstreffer. Zo werd een schot van Chris Führich gekeerd door Manuel Neuer en wist Dier een volley van Serhou Guirassy vlak voor de lijn weg te koppen.

Vlak na die kans voor Guirassy kwam Stuttgart alsnog op voorsprong. Met een mooi boogballetje zette Deniz Undav zijn teamgenoot Leonidas Stergiou oog in oog met Neuer, en de rechtsback rondde af: 1-0.

Heel lang konden die Schwaben echter niet van die voorsprong genieten. Bayern kreeg enkele minuten later namelijk een strafschop, nadat Serge Gnabry door Waldemar Anton licht in het gezicht werd geraakt. Harry Kane benutte het buitenkansje vanaf elf meter: 1-1.

Vlak na rust kregen beide ploegen een goede kans om op voorsprong te komen, maar Eric Maxim Choupo-Moting (net naast) en Führich (redding Neuer) wisten niet tot scoren te komen. Ook later in de tweede helft waren beide ploegen enkele keren gevaarlijk, onder meer via Undav en Kane.

Lang leek een gelijkspel de eindstand te worden, maar vlak voor tijd was het invaller Jeong Woo-yeong die Stuttgart op 2-1 zette: hij kopte een voorzet van Silas binnen. Laatstgenoemde besliste het duel in de blessuretijd definitief met een schuiver vanaf de rand van het strafschopgebied: 3-1.

???????????? ???????????? ?? VfB Stuttgart op voorsprong in de topper tegen Bayern München. Invaller Wooyeong Jeong met de 2-1 ????#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 4, 2024

