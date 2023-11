Phillip Cocu dient zijn ontslag in na zoveelste dreun voor Vitesse

Zaterdag, 11 november 2023 om 23:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:15

Phillip Cocu is niet langer de trainer van Vitesse, zo bevestigt technisch directeur Benjamin Schmedes zaterdagavond op een speciaal belegde persconferentie. De beslissing om met de coach te breken komt kort na de smadelijke 1-3 nederlaag tegen sc Heerenveen op eigen veld. Cocu, die sinds september 2022 voor de groep stond, lag in Arnhem nog vast tot volgend jaar zomer.

Cocu (53) stond vanwege de slechte seizoensstart al langere tijd onder druk bij Vitesse. Die druk werd alleen maar groter na de beschamende 5-1 nederlaag tegen Go Ahead Eagles van vorige week. Vitesse begon zaterdag tegen Heerenveen nog wel voortvarend, maar na een rode kaart voor Marco van Ginkel werd alsnog met 1-3 verloren.

De nederlaag tegen Heerenveen was alweer de achtste van het nog prille seizoen in de Eredivisie. Vitesse wist slechts twee keer te winnen en tweemaal een wedstrijd af te sluiten met een gelijkspel. Het elftal van de nu dus opgestapte Cocu bezet hierdoor de laatste plaats met slechts acht punten uit twaalf wedstrijden.

Supporters van de Arnhemse club zijn ontevreden met de huidige stand van zaken en probeerden na het verlies van zaterdagavond de hoofdingang binnen te dringen. De plaatselijke politie en stewards van Gelredome hielden ze vooralsnog tegen.

Een delegatie spelers (bestaande uit Marco van Ginkel, Million Manhoef, Davy Pröpper en Eloy Room), algemeen directeur Peter Rovers en technisch directeur Benjamin Schmedes meldden zich vrijwillig bij de ingang. Ze zijn het gesprek aangegaan met de boze fans. Cocu was niet aanwezig bij dat gesprek.

De sfeer was voor het duel met Heerenveen al bedrukt in GelreDome. Supporters zwaaiden met een spandoek met de tekst 'Cocu out' en scandeerden na afloop 'Schaam je kapot' richting de spelersgroep. Na het laatste fluitsignaal waren er opnieuw spreekkoren en klonk er boegeroep vanaf de tribunes.

Reactie Vitesse

Schmedes bevestigt op een speciaal ingelaste persconferentie dat Cocu niet langer de trainer van Vitesse is. Schmedes sprak eerder op de avond dus al met boze fans van de hekkensluiter. "Er stonden er een hele hoop supporters die antwoord wilden vanuit de club. Ook om het ontslag vroegen. Uiteindelijk hebben Benjamin en ik de fans toegesproken", aldus de eveneens aangeschoven Van Ginkel.

"Na de wedstrijd is Phillip naar mij toegekomen. In het belang van de club is het beter om terug te treden, zei hij. Dat heb ik geaccepteerd. We kunnen dit een zwarte avond noemen. Niet alleen vanwege het verlies tegen Heerenveen, maar omdat de hele club heeft verloren hierdoor", wordt Schmedes op het persmoment geciteerd door onder meer Voetbal International.

Schmedes weet maar al te goed dat de positie van Cocu al enige tijd ter discussie stond. "Na de wedstrijd van vanavond was het geen verrassing voor mij dat hij dit besluit nam. Hij heeft het gedaan als een gentleman. Hij heeft het gevoel dat een nieuw, fris gezicht voor het team nodig is." De bestuurder had voor de start van het seizoen nog alle vertrouwen in Cocu. "We moeten niet vergeten dat hij het in een moeilijke situatie overnam vorig jaar. We hadden vertrouwen dat we het dit jaar weer konden doen."

Van Ginkel

Volgens Van Ginkel is het opstappen van Cocu teleurstellend voor de spelersgroep. "Een hoop jongens hadden een goede band met de trainer. Dit zat er misschien aan te komen omdat je weer verliest, maar dit is wel een klap." De middenvelder sprak voor Heerenveen-thuis nog kort met Cocu. "We hebben eerste de fans buiten toegesproken. Er waren supporters die antwoorden wilden en ook om het ontslag vroegen. Wij moeten als team heel snel opstaan. De trainer is zelf opgestapt, voor het team."