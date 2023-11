Sfeer wordt grimmig rondom Gelredome: supporters willen hoofdingang binnen

Zaterdag, 11 november 2023 om 23:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:34

Het is onrustig bij GelreDome na de nederlaag van Vitesse tegen sc Heerenveen (1-3). Supporters van de Arnhemse club zijn ontevreden met de huidige stand van zaken en proberen de hoofdingang binnen te dringen. De plaatselijke politie en stewards van Gelredome houden ze vooralsnog tegen.

Zowel sportief als bestuurlijk gaat het Vitesse niet voor de wind. De Arnhemmers stonden al laatste en blijven daar door het verlies tegen sc Heerenveen voorlopig nog even staan.

Politie en stewards houden boze Vitesse-supporters tegen die het stadion via de hoofdingang in willen om verhaal te halen na de nederlaag tegen SC Heerenveen. #vithee pic.twitter.com/HHEqi9XdQk — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) November 11, 2023

Ook heeft de KNVB de overname door Coley Parry nog altijd niet goedgekeurd. Daar is erg veel geld mee gemoeid, dat Vitesse al uitgegeven heeft.

Daarom was de sfeer voor het duel met Heerenveen al bedrukt in GelreDome. Supporters zwaaiden met een spandoek met de tekst 'Cocu out' en scandeerden na afloop 'Schaam je kapot' richting de spelersgroep.

Nu heeft een woedende menigte zich rondom de hoofdingang gegroepeerd. Deze wil verhaal halen bij de directie over alle misstanden binnen de club. De politie en enkele stewards voorkomen vooralsnog dat ze het stadion binnenkomen.

Een delegatie spelers (bestaande uit Marco van Ginkel, Million Manhoef, Davy Pröpper en Eloy Room), algemeen directeur Peter Rovers en technisch directeur Benjamin Schmedes hebben zich inmiddels vrijwillig bij de ingang gemeld. Ze zijn het gesprek aangegaan met de boze fans.

Vitesse is puur op doelsaldo hekkensluiter in de Eredivisie. FC Volendam en FC Utrecht hebben even veel punten (acht), maar doen het met respectievelijk -10 en -12 iets beter dan de Arnhemmers (-15). Wel kunnen beide clubs dit weekend nog wel onder Vitesse belanden. Volendam speelt zondag tegen Sparta Rotterdam, terwijl Utrecht het opneemt tegen Excelsior.