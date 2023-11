Boze Vitesse-fans wachten spelersbus op; Cocu voelt zich ‘in de steek gelaten’

Zondag, 5 november 2023 om 14:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:19

Zo'n dertig boze Vitesse-supporters hebben in de nacht van zaterdag op zondag de spelersbus van hun club opgewacht. De Arnhemmers gingen op bezoek bij Go Ahead Eagles pijnlijk onderuit met 5-1 en dat kon een deel van de aanhang moeilijk verkroppen. Het gesprek verliep volgens de Gelderlander rustig.

Het was voor Vitesse alweer de vierde competitiewedstrijd op rij zonder zege. De ploeg van Phillip Cocu wist dit seizoen pas twee keer te winnen en moet daardoor genoegen nemen met de zeventiende plek op de ranglijst. Reden voor de fans om verhaal te halen bij de staf en selectie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Gelderlander schrijft dat Marco van Ginkel, Eloy Room en Cocu de groep te woord stonden. "Wij doen er alles aan om wedstrijden te winnen en uit de problemen te komen", zei Room. "We moeten met zijn allen alles geven."

"Wij willen het Groningen-scenario voorkomen", zou een van de fans geroepen hebben. De Trots van het Noorden degradeerde afgelopen seizoen uit de Eredivisie en krijgt het ook een niveau lager niet aan het draaien.

Cocu voelde zich vooral in de steek gelaten door zijn elftal. "Ik begrijp de woede van de supporters absoluut", liet de Vitesse-trainer optekenen. "En ik weet dat mijn positie bij de aanhang nu ter discussie staat. Ik begrijp de frustraties en boosheid."

Vooral de manier waarop de tegentreffers vielen stelde Cocu zwaar teleur. "En helemaal in de laatste fase, waarin we de zaak laten lopen. Ze laten de trainer in de steek. Zo voelt dat. Ik kan wel duizend dingen noemen. Dat zit me dwars. Grip op de ploeg? In de eindfase absoluut niet meer."

Cocu weigert zelf de handdoek in de ring te gooien. "Ik ben strijdbaar. Maar dit is echt zwaar teleurstellend. Ik zie dit ook niet zomaar als een nederlaag. Dit moet ik wel een plek geven. Een wedstrijd verliezen kan. Maar dit kan ik niet hebben."