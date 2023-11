‘Driemanschap kost clubicoon Theo Janssen de kop bij Vitesse’

Zaterdag, 18 november 2023 om 13:54

Vitesse mikt op een technische staf met Edward Sturing, Nicky Hofs en Tim Cornelisse, weet De Gelderlander zaterdag te melden. Volgens de regionale krant is het een kwestie van tijd voor de aanstelling van Sturing (60) bekend wordt gemaakt. Hofs en Cornelisse moeten worden doorgeschoven vanuit de jeugdopleiding om hem te assisteren. Theo Janssen en Chris van der Weerden, die nu als assistent-trainers onder contract staan, lijken daardoor overbodig.

Vitesse is sinds vrijdag in gesprek met Sturing, die het ergste scenario in Arnhem moet zien te voorkomen. De Gelderse club staat na twaalf wedstrijden kansloos onderaan in de Eredivisie, met slechts acht punten. Door de sportieve malaise besloot Phillip Cocu vorige week zijn contract in te leveren bij de clubleiding.

Technisch directeur Benjamin Schmedes ziet in Sturing de ideale man om Vitesse te redden. “Hij wordt intern geroemd voor zijn bevlogenheid. Zijn fanatisme. Hij heeft ook de vereiste trainerspapieren”, zo schrijft journalist Lex Lammers, die Sturing een ‘topkandidaat van het eerste uur’ noemt.

Vitesse en Sturing willen de malaise volgens Lammers in stappen bestrijden. “De clubicoon wordt in eerste instantie gevraagd tot de winterstop aan te blijven bij de zwalkende eredivisieclub. Samen met Hofs, de trainer van de toekomst in Arnhem.” In januari zal vervolgens een evaluatie plaatsvinden, waarna een langer dienstverband bespreekbaar is.

Sturing staat daardoor aan de vooravond van zijn zevende (!) interim-klus bij Vitesse, maar gaat dat hoogstwaarschijnlijk wel doen met wat jonge krachten om zich heen. “Schmedes wil Hofs en Cornelisse, trainers in de jeugdopleiding van Vitesse, bij het reddingsplan betrekken. De Duitser is er voorstander van een nieuwe staf te formeren om ballast uit het tijdperk Cocu weg te halen bij de spelersgroep”, schrijft Lammers.

Het geschetste plan zou een hard gelag zijn voor Janssen en Van Weerden, die momenteel nog vastliggen als assistent-trainers. Het duo werd door Cocu aangetrokken en lijkt na zijn vertrek overbodig. Volgens Lammers moet Schmedes met het tweetal in onderhandeling over hun lopende contracten. Beiden liggen nog vast tot medio 2024.

De situatie dreigt pijnlijk te worden voor Vitesse, daar Janssen zeer geliefd is bij de aanhang. De Arnhemmer is al sinds zijn voetbalpensioen in 2014 verbonden aan de club in allerlei functies. Tijdens zijn carrière speelde Janssen liefst 271 wedstrijden voor Vitesse, waarin hij goed was voor 26 doelpunten en 39 assists.